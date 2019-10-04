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Мишель Обама трогательно поздравила мужа с годовщиной: фото

Экс-президент США отметил годовщину свадьбы с супругой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:36
Барак и Мишель Обама
Барак и Мишель Обама
Фото: instagram.com/barackobama

Из года в год экс-президент США Барак Обама и его супруга Мишель поздравляют друг друга со знаменательной датой – годовщиной свадьбы. Так, накануне, 3 октября, пара отметила 27-ю годовщину супружеской жизни.

Подробности жизни Барака Обамы узнайте в видео:

Первым поздравил любимую Барак Обама, написав: "Как говорили Тhe Beatles: все лучше и лучше. Спасибо, детка, за 27 удивительных лет!", а также добавив фото, на котором Мишель нежно обнимает мужа.

Барак Обама поздравил Мишель с годовщиной
Барак Обама поздравил Мишель с годовщиной
Фото: instagram.com/barackobama

В ответ Мишель Обама тоже посвятила супругу Бараку трогательные строки: "27 лет назад этот парень пообещал мне жизнь, полную приключений. Я бы сказала, что он сдержал слово. Время открыть следующую главу: жить в опустевшем гнезде, но в то же время чувствовать магию, которая объединяла нас все эти годы назад. С годовщиной, Барак".

Мишель и Барак Обама отметили 27-ю годовщину свадьбы
Мишель и Барак Обама отметили 27-ю годовщину свадьбы
Фото: instagram.com/michelleobama

Ранее мы также писали, что вскоре публика увидит драму от сценариста Аарона Кули, которая исследует общественную и личную жизнь первых леди на протяжении всей американской истории. Стало известно, кто сыграет Мишель Обаму.

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