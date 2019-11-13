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Miss International 2019: что известно о победительнице конкурса

Девушка из Таиланда покорила сердца жюри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:23
Miss International 2019 Бинт Сайрисорн
Miss International 2019 Бинт Сайрисорн
Фото: Getty Images

В этот вторник, 12 ноября, в Токио прошел финал конкурса красоты Miss International 2019. Представительница от Украины – 24-летняя одесситка Марина Киосе – не смогла войти в 15-ку финалисток. В этом году победу одержала 25-летняя Бинт Сайрисорн из Таиланда.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашей и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

Конкурс, который транслировался в прямом эфире по всему миру, входит в четверку престижнейших состязаний наряду с "Мисс Вселенная", "Мисс Земля" и "Мисс мира". О девушке мало что известно. Бинт является дипломированным фармацевтом. Кроме этого, она работает моделью. Также известно, что после победы в Таиланде, на девушку обрушилась волна критика. Многие говорили, что она никогда не сможет победить на международном конкурсе.

Miss International 2019 Бинт Сайрисорн
Miss International 2019 Бинт Сайрисорн
Фото: Getty Images

"Я позволила себе мечтать о том, чтобы стать королевой. Я использовала критику как силу, чтобы улучшить себя, чтобы стать лучшим представителем своей нации и гордиться ей", — сказала она в своей речи.

На своей странице в Instagram Бинт активно ведет свой блог и делится стильными фото. Девушка часто берет участие в фотосессиях и является лицом модных брендов.

Miss International 2019 Бинт Сайрисорн
Фото: Instagram.com
Miss International 2019 Бинт Сайрисорн
Фото: Instagram.com
Miss International 2019 Бинт Сайрисорн
Фото: Instagram.com
Miss International 2019 Бинт Сайрисорн
Фото: Instagram.com
Miss International 2019 Бинт Сайрисорн
Фото: Instagram.com
Miss International 2019 Бинт Сайрисорн
Фото: Instagram.com
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Также в интервью победительницы украинского конкурса красоты Маргарита Паша и Марина Киосе откровенно рассказали об интригах закулисья, тайных поклонниках и романе со спонсором конкурса.

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