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Miss International 2019: какое место заняла украинка

24-летняя Марина Киосе представила Украину в Токио

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:59
Марина Киосе
Марина Киосе
Фото: instagram.com/marinakiose

В Токио 12 ноября состоялся финал конкурса красоты Miss International 2019. Как известно, Украину представляла 24-летняя одесситка Марина Киосе. Но одержать победу в этом году ей не удалось, титул достался представительнице Таиланда – 25-летней Бинт Сайрисорн.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

О победительницы известно лишь то, что образование Бинт Сайрисорн получала в Таиланде и является дипломированным фармацевтом. Кроме этого, она работает моделью.

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Второе место в конкурсе красоты заняла представительница Мексики Андреа Тоскано, третье – Эвелин Наматову Каронде из Уганды, а четвертое – колумбийка Алехандра Венгоечея. Украинка Марина Киосе привезла в Токио эффектные платья для выхода на подиум, однако покорить экспертное жюри ей не удалось. Девушка не попала в 15-ку финалисток.

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На своей странице в Instagram девушка опубликовала красочные фото из Токио, а также поделилась впечатлениями. Марина постоянно благодарила поклонников за поддержку и теплые слова.

Марина Киосе в Токио на конкурсе Miss International 2019
Фото: instagram.com/marinakiose
Марина Киосе в Токио на конкурсе Miss International 2019
Фото: instagram.com/marinakiose
Марина Киосе в Токио на конкурсе Miss International 2019
Фото: instagram.com/marinakiose
Марина Киосе в Токио на конкурсе Miss International 2019
Фото: instagram.com/marinakiose
Марина Киосе в Токио на конкурсе Miss International 2019
Фото: instagram.com/marinakiose
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"Друзья, хочу сказать большое спасибо каждому за поддержку. С первого дня я получаю огромное количество сообщений с теплыми и вдохновляющими словами! Посылаю вам поцелуй из моего сердца и Токио", – написала Марина на своей странице в Instagram и пообещала позже поделиться эмоциями от конкурса.

Также в интервью победительницы украинского конкурса красоты Маргарита Паша и Марина Киосе откровенно рассказали об интригах закулисья, тайных поклонниках и романе со спонсором конкурса.

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