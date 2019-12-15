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"Мисс Мира 2019": что известно о победительнице Тони-Энн Сингх из Ямайки

14 декабря в Лондоне состоялся финал конкурса красоты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:07
Тони-Энн Сингх
Тони-Энн Сингх
Фото: Instagram

В субботу, 14 декабря, в Лондоне прошел финал конкурса "Мисс Мира 2019", победительницей которого стала представительница Ямайки. Что известно о Тони-Энн Сингх, а также ее Instagram и лучшие фото смотрите в материале Сегодня.Lifestyle.

Как прошел конкурс "Мисс Вселенная 2019" смотрите в сюжете:

Отметим, что на "Мисс Мира 2019" первой вице-мисс стала представительница Франции Офели Мезино, второй – красотка из Индии Суман Рао. Украинка Маргарита Паша вошла в ТОП-40.

Что известно о победительнице "Мисс Мира 2019"?

INSTAGRAM

"Мисс Мира 2019" – 23-летняя Тонни-Энн Сингх родилась в городе Морант-Бей, Ямайка. В девятилетнем возрасте она иммигрировала в США, где стала выпускницей Государственного университета Флориды (FSU). Новая "Мисс Мира 2019" изучала психологию и исследования проблем женщин.

INSTAGRAM

Тони также любит петь. Во время этапов конкурса красоты она демонстрировала свои вокальные и музыкальные таланты, которые высоко оценили зрители и жюри.

INSTAGRAM

Ранее в этом году красавица участвовала в "Мисс Ямайка" и конкурсе Ассоциации Карибского флота во Флориде.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

INSTAGRAM

"Мисс Мира" – ежегодный конкурс красоты, который проводится с 1951 года. "Мисс Мира" входит в так называемую "большую четверку" конкурсов красоты – наряду с конкурсами "Мисс Вселенная", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля".

Напомним, что 8 декабря состоялся конкурс "Мисс Вселенная 2019". Мы рассказывали о победительнице конкурса – представительнице ЮАР Зозибини Тунзи.

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