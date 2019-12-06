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"Мисс мира 2019": Маргарита Паша резко прокомментировала отношения с участницей из России

24-летняя украинка заявила, что не стоит в конкурс вмешивать политику

Маргарита Паша Фото: instagram.com/margoritapasha

Победительница конкурса "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша улетела в Лондон, дабы представить страну на международной арене. 14 декабря в столице Великобритании пройдет конкурс "Мисс мира 2019". 20 ноября модель отправилась в Лондон, где сейчас проходит ряд мероприятий в рамках конкурса красоты.

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24-летняя модель резко ответила на вопрос журналистов Сегодня.Lifestyle об взаимоотношениях с участницей из России – Алиной Санько. Маргарита заявила, что конкурс красоты не стоит путать с политикой. Более того, жюри расставляют акценты на презентованные благотворительные проекты девушек, а не на их происхождения.

Представительница от России Алина Санько Фото: Instagram.com

"Боже мой! Почему вы опять про политику?! Тут вообще все не так, как в вашем журналистском мире. В данной ситуации не имеет значение – россиянка ты или американка. Мы все люди! Более того, мы – представительницы прекрасной половины человечества и должны дарить этой земле мир, добро и красоту. Тем более, что в данном конкурсе самым главным является этап презентации благотворительных проектов, а не платья или что-то еще.

Также Маргарита Паша рассказала, что отношения между участницами достаточно дружелюбные. По ее словам, у девушек просто нет времени на ссоры и конфликты.

"Для судей имеет значение только то, с какой миссией ты пришла на этот конкурс и насколько этот мир станет добрее и счастливее благодаря твоей победе. Конечно, все девочки тут очень дружны, никаких конфликтов и быть не может, так как об этом сразу же узнают организаторы и это уж никак не поспособствует хорошему результату на конкурсе", – отметила "Мисс Украина 2019".

Отметим, что на официальном сайте международного конкурса проходит голосование среди всех участниц. Вы также можете отдать свой голос за Маргариту Пашу, чтобы поддержать представительницу нашей страны на "Мисс Мира 2019". Для этого необходимо сделать следующее:

1. Зайти на сайт missworld.com;

2. Войти в раздел Vote;

3. Зарегистрироваться или войти через значок Facebook;

4. Найти в общем списке Marharyta Pasha;

5. Нажать кнопку Vote под фото.

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К слову, не так давно "Мисс Украина" Маргарита Паша неожиданно ответила на вопрос, чей Крым.

Напомним также, Маргарита Паша дала откровенное интервью Сегодня.Lifestyle, в котором рассказала об интригах закулисья и личной жизни.

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