Мисс Украина-2011 Олеся Стефанко беременна: фото украинской модели

31-летняя знаменитость показала кадры округлившегося живота

Украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина-2011" Олеся Стефанко сообщила о скором пополнении в семье. О своей беременности 31-летняя знаменитость объявила на личной странице в Instagram. "Первая вице-мисс Вселенная" отметила, что даже сейчас продолжает заниматься спортом, однако нарушает привычный режим питания.

И пока поклонники певицы Алины Гросу гадают, действительно ли она в положении, Олеся уже принимает поздравления от подписчиков. Модель также поделилась нежными кадрами, на которых показала округлый живот. На фото Стефанко позирует в черном купальнике, подчеркнув изменения своего тела рукой.

Украинская модель в положении Фото: instagram.com/olesiastefanko

"Наконец я чувствую, что могу поделиться с вами нашим маленьким секретом", – написала Олеся Стефанко, а позже в остальных публикациях рассказала, как протекает ее беременность.

"Мисс Украина 2011" Олеся Стефанко Фото: instagram.com/olesiastefanko

Как утверждает модель, она питается так, как и раньше. Однако первые три месяца модель не могла жить без мяса и картофеля. Знаменитость открыта к общению с подписчиками и готова давать советы будущим мамочкам уже из собственного опыта.

Алина Гросу подогрела слухи о беременности. Детали в сюжете:

Олеся Стефанко в 2016 году после двух лет отношений вышла замуж за белорусского предпринимателя Сергея Алисеенко. Влюбленные сыграли свадьбу во Флоренции, а сейчас проживают в Майами-Бич в штате Флорида. Будущий ребенок станет первым для супругов.

Также украинская певица Джамала устроила домашнюю фотосессию во время карантина и показала округлившийся живот. Артистка ожидает рождения второго малыша.

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