Мисс Украина-2011 Олеся Стефанко беременна: фото украинской модели
31-летняя знаменитость показала кадры округлившегося живота
Украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина-2011" Олеся Стефанко сообщила о скором пополнении в семье. О своей беременности 31-летняя знаменитость объявила на личной странице в Instagram. "Первая вице-мисс Вселенная" отметила, что даже сейчас продолжает заниматься спортом, однако нарушает привычный режим питания.
И пока поклонники певицы Алины Гросу гадают, действительно ли она в положении, Олеся уже принимает поздравления от подписчиков. Модель также поделилась нежными кадрами, на которых показала округлый живот. На фото Стефанко позирует в черном купальнике, подчеркнув изменения своего тела рукой.
"Наконец я чувствую, что могу поделиться с вами нашим маленьким секретом", – написала Олеся Стефанко, а позже в остальных публикациях рассказала, как протекает ее беременность.
Как утверждает модель, она питается так, как и раньше. Однако первые три месяца модель не могла жить без мяса и картофеля. Знаменитость открыта к общению с подписчиками и готова давать советы будущим мамочкам уже из собственного опыта.
Алина Гросу подогрела слухи о беременности. Детали в сюжете:
Олеся Стефанко в 2016 году после двух лет отношений вышла замуж за белорусского предпринимателя Сергея Алисеенко. Влюбленные сыграли свадьбу во Флоренции, а сейчас проживают в Майами-Бич в штате Флорида. Будущий ребенок станет первым для супругов.
Также украинская певица Джамала устроила домашнюю фотосессию во время карантина и показала округлившийся живот. Артистка ожидает рождения второго малыша.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное