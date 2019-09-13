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"Мисс Украина 2019": что известно о победительнице Маргарите Паше

Новой "Мисс Украина" стала 24-летняя харьковчанка

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:06
Победительница Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
Победительница Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
Фото: пресс-служба

Ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина" состоялся 12 сентября, и в результате голосования жюри определилась победительница. Новой "Мисс Украина" стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша.

Рост девушки составляет 174 сантиметра. Маргарита Паша – мастер спорта по художественной гимнастике, занимается йогой и играет на пианино.

Новая Мисс Украина увлекается йогой
Новая Мисс Украина увлекается йогой
Фото: instagram.com/margoritapasha

INSTAGRAM

Известно также, что в 2015 году, то есть в возрасте 20 лет, Маргарита Паша уже принимала участие в конкурсе "Мисс Украина", и тогда девушке удалось получить звание Miss Ukraine International.

Маргарита неоднократно признавалась, что в 2019 году рассчитывает только на победу, а о титуле "Мисс Украина" мечтает с детства. Девушка также заявила, что победа в престижном конкурсе поможет осуществить еще одну мечту – построить спортивный интернат для детей-сирот.

Маргарита Паша занимается благотворительностью
Маргарита Паша занимается благотворительностью
Фото: instagram.com/margoritapasha

В 2018 году Маргарита Паша получила диплом магистра по специальности "Менеджмент внешнеэкономической деятельности". Теперь она намерена получить второе высшее образование в Киевском институте международных отношений. Кроме того, новая "Мисс Украина" в будущем планирует заниматься политической деятельностью.

Судя по странице в Instagram, Маргарита Паша состоит в романтических отношениях, однако возлюбленного не показывает. "Мисс Украина 2019" регулярно публикует снимки с огромными букетами роз, один из них Маргарита подписала так: "Спасибо тебе за все, что ты делаешь для меня! У меня нет слов, одни эмоции".

Мисс Украина 2019 – Маргарита Паша
Мисс Украина 2019 – Маргарита Паша
Фото: instagram.com/margoritapasha

Ранее мы также показали победительниц конкурса "Мисс Украина" за 28 лет.

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Мисс Украина Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
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