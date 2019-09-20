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"Мисс Украина 2019": об интригах закулисья, тайных поклонниках и романе со спонсором конкурса

Читайте эксклюзивное интервью с победительницами украинского конкурса красоты

Марина Киосе и Маргарита Паша Фото: Иван Марчук

12 сентября во Дворце "Украина" состоялся ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина", и в результате голосования жюри определилась победительница. Новой "Мисс Украина 2019" стала 24-летняя харьковчанка Маргарита Паша, которая представит нашу страну в Лондоне 15 декабря этого года. Титул "Мисс Интернешнл" получила Марина Киосе. Ее мы увидим на международном конкурсе в Токио 12 ноября.

В эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle девушки откровенно рассказали о громких скандалах вокруг их победы, склоках между участницами и тайных поклонниках. Ко всему, Марина Киосе призналась, помогла ли ей победить родная сестра, которая является одной из организаторов "Мисс Украина". А Маргарита развенчала все мифы о ее романе со спонсором конкурса красоты.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

Как вы готовились к конкурсу? И что оказалось самым сложным во время подготовки?

Маргарита: Для меня это не первый опыт участия в подобных конкурсах. Четыре года назад я участвовала в "Мисс Украина" и тогда получила титул "Мисс Интернешнл". Наверное, тот опыт для меня был самым сложным. Но, когда я уже снова шла на конкурс "Мисс Украина 2019", продумала заранее каждый момент, а именно – над чем мне нужно работать в первую очередь.

"Мисс Украина 2019" Маргарита Паша Фото: Иван Марчук

Марина: Сложность заключалась в волнении и напряжении, в котором ты находишься больше полугода. Я понимала, что, проснувшись в день конкурса, мой организм даст мне почувствовать усталость. На протяжении всей подготовки ты на адреналине живешь и, когда я действительно проснулась в этот день, почувствовала внутреннюю силу. Поняла, что передо мной стоит четкая цель.

"Мисс Интернешнл 2019" Марина Киосе Фото: Иван Марчук

Маргарита, несмотря на вашу длительную подготовку и уверенность в себе, есть страх выйти на международную сцену в Лондоне, где состоится "Мисс мира"?

Я пока еще не осознаю этого страха, потому что мы только начали подготовку к конкурсу "Мисс мира". Скажу одно, мне посчастливилось быть знакомой с девочками, которые от Украины выигрывали международные конкурсы, в частности это Диана Гаркуша, которая заняла первое место на "Мисс Украина — Вселенная 2014". Она меня направляет и дает важные советы. Я думаю, что я буду лететь в Лондон уже максимально подготовлена. Я не скажу, что сильно переживаю. Сейчас стараюсь посвятить свободное время изучению английского языка, чтобы чувствовать себя расковано и свободно общаться с участницами, жюри. Это единственное, что мне нужно подтянуть.

Марина, вы расстроились, что получили титул "Мисс Интернешнл", хотели бы победить?

Я не могу сказать, что прям расстроилась. Мне этот титул близок, моя сестра Виктория когда-то летала в Токио. Она с огромным восхищением рассказывала о конкурс и опыте, который получила. Я больше обрадовалась, что я "Мисс Интернешнл", нежели "Мисс Земля".

Ваша родная сестра Виктория – одна из организаторов конкурса. Многие считают, что именно она помогла вам победить. Это правда или просто совпадение?

Моя сестра Виктория не была в составе членов жюри, как об этом пишут. Во-первых, она ничего не отмечала и не голосовала, у нее даже не было бюллетеней! Во-вторых, тот момент на сцене, когда я сначала не прошла в финал, а потом меня все же вернули на сцену – совпадение. Просто не все жюри сдали бюллетени и ведущему уже потом сообщили, что был пересчет голосов.

Марина Киосе со своей сестрой Викторией Фото: Instagram.com

Также хочу сказать, что меня очень поддерживали остальные участницы. Они мне говорили, что я достойна пройти в финал и даже победить. Когда я не прошла дальше и ушла за кулисы, реакция всех девочек: "В смысле? Нет! Это невозможно". До такой степени участницы меня полюбили, что эту народную любовь нельзя подделать. Я была сестрой директора конкурса и мне было в два раза сложнее, нежели легче. Мне нужно было завоевать любовь не просто девочек, а всех. И чем я ее завоевывала? Да просто была собой. Сестринство не сыграло никакой роли.

Маргарита, вокруг вашей победы также не мало скандалов. И главный из них – вам приписывают роман со спонсором конкурса Александром Гузенко, который якобы купил победу.

Начну с того, что в этом конкурсе я участвую не в первый раз. И пришла я сюда с определенным опытом, была уверена в себе и этим могла вызвать у участниц сомнения, будто я уже знаю результаты. Но это не так. Перед конкурсом я познакомилась с владельцем конкурса Юрием Агеевым, как и все девочки. У Юрия в кругу очень много успешных людей и, возможно, Александр – один из них. А слухи всегда были и будут! Покажите мне хоть одну участницу "Мисс Украина", которой не приписывали роман и не говорили, что она купила корону.

Интервью с победительницами украинского конкурса красоты Фото: Иван Марчук

Я считаю себя лидером и благодаря спорту у меня закаленный характер. Я не скажу, что пришла победительницей, но я точно знала, какова моя цель в конкурсе. Возможно, мое внутреннее состояние как-то отражалось на девочках. Я повторюсь, что пришла с опытом определенным, и многие подумали, что это подстроено. Хотя это не так!

15 декабря я буду представлять нашу страну на международном конкурсе и вместо того, чтобы гнобить нас в интернете, я призываю нас наоборот поддерживать. Почему-то именно Украина отличается негативной чертой характера, и мы постоянно гнобим людей, которые мгновенно становятся успешными или знаменитыми. Давайте к этому относиться лояльно и менять свои стереотипы. Я уверена, что именно поддержка наших людей поможет мне на "Мисс мира". Я очень хочу, чтобы Украина в этом году вошла в топы. Я несу ответственность за нашу страну.

Уже очень много людей объединяются в группы, чтобы поехать в Лондон и меня там поддержать. Я очень надеюсь, что люди поменяют свое мнение и перестанут хайпить на слухах и негативе вокруг меня. Все, что пишут в интернете обо мне – травля. Но я сама себе доказала, что достойна короны.

Пользователей в интернете беспокоит вопрос, почему вы не рассказываете о своей семье? Вам есть что скрывать?

Я никого не скрываю. Я из Харькова, из многодетной семьи. Мы переехали в этот город, когда мне было три года. Да, я родилась в России, но являюсь гражданкой Украины – у меня есть паспорт. Я же не могла выбрать, где родиться. В Украине я выросла, ходила в детский садик и получала образование. Не понимаю людей, которые цепляются за это и ставят акценты на моей личной жизни.

По поводу моей мамы, я восхищаюсь этой женщиной – она построила свой бизнес и много работала. Я не скажу, что из обеспеченной семьи, но мама обеспечила меня всем необходимым. Я не скрываю своей семьи, просто зачем я должна это все выносить на публику. Вы должны знать обо мне, как о личности.

Вы – мастер спорта по художественной гимнастике. Почему в интернете нет ни единого видео с вашего выступления?

24-летняя "Мисс Украина 2019" Фото: instagram.com/margoritapasha

Это было 10 лет назад и на тот момент этого никто не снимал на камеру. Художественная гимнастика – это юный спорт, а я не олимпийская чемпионка, чтобы хвастаться своими выступлениями. У мамы может и остались какие-то записи, могу попробовать найти их и опубликовать потом.

На вашей странице в Instagram опубликованы фото с роскошными букетами, но в тоже время утверждаете, что ваше сердце свободно. Кто этот тайный поклонник?

У меня нет отношений и я поясню, почему. Я не могу совмещать, я тот человек, который занимается одним делом и погружается в это. Любые отношения требуют внимания. Я просыпаюсь в 4 утра, чтобы в 7 быть в эфире. У меня нет свободного времени! Я это прекрасно понимала, а особенно, когда шла подготовка к конкурсу. На сегодняшний момент я выбрала этот путь для себя.

У меня очень много поклонников. Я этого не скрываю. Я достаточно привлекательная девушка, уверена в себе и это, скорее всего, и привлекает мужчин. Также у меня много друзей, которые просто дарят мне цветы. А эти огромные букеты из Instagram мне присылал тайный поклонник, который даже не сказал, кто он. Около двух месяцев он оставлял цветы, и я даже не могла от них отказаться. Я верю в какие-то сказки, и они происходят вокруг меня. Я красивая успешная женщина, почему у меня не может быть цветов (смеется).

Маргарита Паша Фото: instagram.com/margoritapasha

Какая атмосфера царила внутри конкурса? Вы подружились с участницами или наоборот вставляли палки в колеса?

Марина: Я шла на конкурс с клеймом – сестра директора. Но, к моему удивлению, девушки очень тепло ко мне относились. Девять дней мы прожили с участницами в лагере под одной крышей, где готовились к конкурсу. В этот период я чувствовала себя комфортно, как будто знала всех много лет. Звучали фразы: "Марина, если ты победишь, к тебе вопросов быть не может". Это так приятно. Для меня девочки стали настоящим открытием.

24-летняя Марина Киосе Фото: Иван Марчук

Маргарита: Я не буду скрывать ничего, хочу быть откровенной. У меня не все так было, как у Марины. Это, может, публично не показывалось со стороны, но энергетически чувствовалось. Меня это не подавляло и не давало повода сомневаться в себе. Я пришла в конкурс с определенной целью и не хотела отвлекаться.

Помимо корон вы также получили деньги – 200 и 400 тысяч гривен. Как будете распоряжаться средствами?

Марина: Я потрачу 200 тысяч гривен на подготовку к конкурсу в Токио, который требует огромных затрат. Да, у нас есть много спонсоров, предоставляющих дизайнерские наряды и косметику, но все равно финансы нужны.

Маргарита: Хочу потратить выигрыш на построение детского спортивного интерната. Понятно, что этих денег не хватит, но все же. Остальную часть также потрачу на подготовку к международному конкурсу в Лондоне.

Нет предела совершенству. Что-то хотели изменить в себе?

Марина: Нет. На сегодняшний день я бы ничего в себе не хотела менять. Как будет дальше, я не знаю.

Маргарита: Я тоже ничего не хочу в себе менять и считаю, что природная красота идет с определенной изюминкой. Не нужно равняться на модные тенденции – стереотипа одной красоты. Самое главное – это твоя внутренняя энергия и женственность, которую ты несешь. Неважно, какой у тебя размер груди, носа и губ. Тепло и энергетика – вот что привлекает мужчин и людей.

"Мисс Украина" и "Мисс Интернешнл" 2019 Фото: Иван Марчук

Какие планы на будущее? Чем займетесь после участия в международном конкурсе?

Марина: У меня очень много планов. Я работаю в сфере телевидения с 20-ти лет и хочу продолжать развиваться в этом. Хотелось бы продвижения и запуска авторской программы. Модельную карьеру можно параллельно совмещать.

Маргарита: 15 декабря состоится "Мисс мира" и пока я не знаю результатов конкурса, поэтому планы строить уже буду по итогу. Конечно, благодаря победе в "Мисс Украина" ко мне поступило множество предложений в модельной сфере. Ко всему, в декабре у меня магистерская защита диплома. Скажу так, год расписан (смеется).

Ранее мы также показали победительниц конкурса "Мисс Украина" за 28 лет.

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