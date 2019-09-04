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"Мисс Украина-2019": откровенные фото участниц в купальниках

12 сентября во Дворце Украина пройдет финал конкурса красоты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:46
"Мисс Украина-2019"
"Мисс Украина-2019"
Фото: Instagram.com

12 сентября во Дворце Украина пройдет финальное шоу национального конкурса красоты "Мисс Украина 2019". В этот день вся страна узнает имя новой обладательницы драгоценной короны, денежного приза и титула самой красивой девушки страны.

О скандале вокруг "Мисс Украина 2018" смотрите в этом видео:

В интернете появилась обновленная афиша конкурса, где можно увидеть, что состав артистов, которые в этот день выйдут на главную сцену страны, пополнился еще двумя яркими именами. А именно, кроме заявленных ранее артистов организаторы обещают выступление Макса Барских и Миши Романовой.

Елизавета Адамская
Фото: пресс-служба
Юлия Высоцкая
Фото: пресс-служба
Кристина Герман
Фото: пресс-служба
Кристина Гордиенко
Фото: пресс-служба
Коваль Анастасия
Фото: пресс-служба
Кристина-Диана Записоцкая
Фото: пресс-служба
Яна Иванова
Фото: пресс-служба
Татьяна Калакуцкая
Фото: пресс-служба
Марина Киосе
Фото: пресс-служба
Валерия Кучеренко
Фото: пресс-служба
Марта Марциняк
Фото: пресс-служба
Людмила Милевская
Фото: пресс-служба
1/12

Споют ли они в дуэте или же треки каждого из них будут сопровождать дефиле финалисток конкурса, организаторы предпочли оставить в тайне, но уверяют, что шоу этого года действительно войдет в историю конкурса.

Также на официальном сайте конкурса "Мисс Украина" были опубликованы финальные фото участниц. Именно эти снимки будут напечатаны в буклетах конкурса, которые получат его зрители 12 сентября.

Юлия Мосейко
Фото: пресс-служба
Анастасия Никитюк
Фото: пресс-служба
Маргарита Паша
Фото: пресс-служба
Елена Руденко
Фото: пресс-служба
Елена Смирнова
Фото: пресс-служба
Марина Сотник
Фото: пресс-служба
Анастасия Стеценко
Фото: пресс-служба
Юлия Ткач
Фото: пресс-служба
Елена-Эвелина Фирут
Фото: пресс-служба
Анастасия Чайка
Фото: пресс-служба
Татьяна Чапля
Фото: пресс-служба
Диана Шабас
Фото: пресс-служба
1/12

Напомним, что победительницу конкурса "Мисс Украина 2018" Веронику Дидусенко лишили титула.

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