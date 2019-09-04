"Мисс Украина-2019": откровенные фото участниц в купальниках
12 сентября во Дворце Украина пройдет финал конкурса красоты
12 сентября во Дворце Украина пройдет финальное шоу национального конкурса красоты "Мисс Украина 2019". В этот день вся страна узнает имя новой обладательницы драгоценной короны, денежного приза и титула самой красивой девушки страны.
О скандале вокруг "Мисс Украина 2018" смотрите в этом видео:
В интернете появилась обновленная афиша конкурса, где можно увидеть, что состав артистов, которые в этот день выйдут на главную сцену страны, пополнился еще двумя яркими именами. А именно, кроме заявленных ранее артистов организаторы обещают выступление Макса Барских и Миши Романовой.
Споют ли они в дуэте или же треки каждого из них будут сопровождать дефиле финалисток конкурса, организаторы предпочли оставить в тайне, но уверяют, что шоу этого года действительно войдет в историю конкурса.
Также на официальном сайте конкурса "Мисс Украина" были опубликованы финальные фото участниц. Именно эти снимки будут напечатаны в буклетах конкурса, которые получат его зрители 12 сентября.
Напомним, что победительницу конкурса "Мисс Украина 2018" Веронику Дидусенко лишили титула.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram