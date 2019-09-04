"Мисс Украина-2019": откровенные фото участниц в купальниках

12 сентября во Дворце Украина пройдет финал конкурса красоты

"Мисс Украина-2019" Фото: Instagram.com

12 сентября во Дворце Украина пройдет финальное шоу национального конкурса красоты "Мисс Украина 2019". В этот день вся страна узнает имя новой обладательницы драгоценной короны, денежного приза и титула самой красивой девушки страны.

О скандале вокруг "Мисс Украина 2018" смотрите в этом видео:

В интернете появилась обновленная афиша конкурса, где можно увидеть, что состав артистов, которые в этот день выйдут на главную сцену страны, пополнился еще двумя яркими именами. А именно, кроме заявленных ранее артистов организаторы обещают выступление Макса Барских и Миши Романовой.

Елизавета Адамская Фото: пресс-служба Юлия Высоцкая Фото: пресс-служба Кристина Герман Фото: пресс-служба Кристина Гордиенко Фото: пресс-служба Коваль Анастасия Фото: пресс-служба Кристина-Диана Записоцкая Фото: пресс-служба Яна Иванова Фото: пресс-служба Татьяна Калакуцкая Фото: пресс-служба Марина Киосе Фото: пресс-служба Валерия Кучеренко Фото: пресс-служба Марта Марциняк Фото: пресс-служба Людмила Милевская Фото: пресс-служба 1/12

Споют ли они в дуэте или же треки каждого из них будут сопровождать дефиле финалисток конкурса, организаторы предпочли оставить в тайне, но уверяют, что шоу этого года действительно войдет в историю конкурса.

Также на официальном сайте конкурса "Мисс Украина" были опубликованы финальные фото участниц. Именно эти снимки будут напечатаны в буклетах конкурса, которые получат его зрители 12 сентября.

Юлия Мосейко Фото: пресс-служба Анастасия Никитюк Фото: пресс-служба Маргарита Паша Фото: пресс-служба Елена Руденко Фото: пресс-служба Елена Смирнова Фото: пресс-служба Марина Сотник Фото: пресс-служба Анастасия Стеценко Фото: пресс-служба Юлия Ткач Фото: пресс-служба Елена-Эвелина Фирут Фото: пресс-служба Анастасия Чайка Фото: пресс-служба Татьяна Чапля Фото: пресс-служба Диана Шабас Фото: пресс-служба 1/12

Напомним, что победительницу конкурса "Мисс Украина 2018" Веронику Дидусенко лишили титула.

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