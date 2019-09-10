"Мисс Украина": история конкурса красоты

Национальный конкурс Мисс Украина проходит с 1991 года

Национальный конкурс Мисс Украина Фото: missukraine.ua

12 сентября во Дворце "Украина" состоится главный конкурс красоты в стране – "Мисс Украина 2019". Уже в этот четверг мы узнаем имя новой победительницы "Мисс Украина". Отметим, за престижный титул в финале поборются 24 участницы. Сегодня.Lifestyle уже показали всех финалисток конкурса (вы также можете проголосовать за свою фаворитку).

Смотрите видео о том, как в Киеве прошел конкурс "Мисс бикини":

История конкурса "Мисс Украина"

История национального конкурса "Мисс Украина" ведет к 1991 году, именно тогда первые состоялось грандиозное событие в мире шоу-бизнеса и красоты. Отметим, до момента, когда Украина стала независимой, конкурс "Мисс Украина" был не единственным в стране. Наравне с ним, в Тернополе проводился конкурс Miss Ukraine, а в Днепре – "Українська чарівниця", которые тоже могли похвастаться национальными масштабами.

Однако после того, как в 1991 году Украина обрела независимость, конкурс "Мисс Украина" стал главным и самым престижным событием в своем роде, и неизменно проходит в Киеве. Отметим, первой победительницей стала 17-летняя киевлянка Ольга Овчаренко. К слову, ранее мы поделились списком победительниц конкурса "Мисс Украина" за 28 лет.

Ольга Овчаренко Фото: missukraine.ua

"Мисс Украина" – это уникальный проект, победительница которого получает эксклюзивное право представления нашей страны на престижных международных конкурсах: Miss World, Miss Earth, Miss International.

Стоит отметить, 2014 году, в связи с военными действиями на территории Украины, вместо традиционного шоу, девушкам предложили проявить кулинарное мастерство. Участницы готовили пироги с яблоками и корицей, которые затем доставили в военный госпиталь, чтобы угостить раненых бойцов из зоны АТО. Победу одержала Адриана Хасаншин из Львова.

Адриана Хасаншин Фото: missukraine.ua

К слову, в прошлом году Виктория Киосе, исполнительный директор "Мисс Украина", внесла коррективы в формат конкурса. В 2018-м финальное шоу было записано в телепавильоне с использованием ярких спецэффектов.

Финал конкурса Мисс Украина 2018 Фото: missukraine.ua

Международные конкурсы красоты

В Европе девушку, которая наиболее соответствует характеристике "умница и красавица", стали выбирать еще в 1947 году, причем конкурс проводился в масштабах части света – "Мисс Европа". Спустя некоторое время руководство Международного комитета приняло решение о создании представительств в каждой стране Европы, уполномоченных избирать "Мисс". Победительница конкурса красоты на уровне страны удостаивалась права представлять свою страну на конкурсе "Мисс Европа".

Мисс Вселенная 1955: финалистки конкурса Фото: Getty Images

Еще через несколько лет, в 1951 году, была создана дирекция конкурса "Мисс Мира". В скором времени, в 1952-м, образовался и "Мисс Вселенная", а его первой победительницей стала 17-летняя Арми Куусела из Финляндии. Отметим, на тот момент в конкурсе принимали участие 30 красавиц. Таким образом, девушки со всего мира получили возможность представить свою страну на международной арене.

Арми Куусела – Мисс Вселенная 1952 Фото: Instagram.com

С появлением таких масштабных конкурсов красоты были созданы правила участия в них, которые используются и сегодня. К слову, победительницу конкурса "Мисс Украина 2018" Веронику Дидусенко лишили титула как раз по причине нарушения правил.

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