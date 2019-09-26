"Мисс Украина": как сложились судьбы финалисток конкурса красоты
ТОП-5 украинских красоток, которые удачно вышли замуж
Во Дворце "Украина" 12 сентября состоялся ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина", в результате которого звездное жюри выбрало победительницу. Ею стала 24-летняя Маргарита Паша из Харькова, которая уже 15 декабря представит нашу страну на международном конкурсе "Мисс мира" в Лондоне. Вокруг победы Маргариты было много слухов и скандалов. Многие считают, что победу девушка купила, а помог ей в этом один из спонсоров конкурса. Остальные и вовсе уверены, что участницы идут на конкурс "Мисс Украина" с одной целью – показать себя и удачно выйти замуж.
Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:
Конкурс красоты в Украине проводится с 1991 года, и о многих участницах уже все забыли. Сегодня.Lifestyle решили узнать, как сложились судьбы девушек, и кому удалось выйти замуж за миллионера.
В 18 лет харьковчанка Ксения Кузьменко получила статус главной красотки Украины. После участия в конкурсе жизнь модели круто изменилась – она стала женой миллионера, владельца компании "Нефтегазсбыт" и политика Александра Онищенко. Какое-то время после свадьбы супруги жили в Бельгии, но потом вернулись в Украину. От первого мужа Ксения воспитывает сына Александра.
После того, как скандальный политик от уголовной ответственности сбежал в Лондон, 40-летняя модель во второй раз вышла замуж – за политика Дениса Басса. В браке с экс-замглавы КГГА украинская модель родила сына и дочку. Сейчас Кузьменко проживает со своей семьей в Москве и является светской львицей, параллельно пробуя себя в качестве дизайнера одежды.
История жизни одной из самых ярких участниц конкурса красоты Александры Николаенко напоминает сказку. В 20 лет одесситка венгерского происхождения получила заветный статус главной красотки страны, а в 26 лет встретила своего мужа.
Познакомил будущих супругов никто иной, как действующий президент Америки Дональд Трамп. Старший на 45 лет миллиардер Фил Раффин на протяжении четырех лет отношений неоднократно звал Александру замуж. Но титулованная красотка в силу большой разницы в возрасте отказывалась.
В 2008 году пара все-таки поженилась, и сейчас 38-летняя Николаенко воспитывает с 84-летним мужем двое детей – сына и дочку. Проживает "Мисс Украина 2001" в Лас-Вегасе и занимается исключительно воспитанием детей.
В 2004 году главный титул красоты получила Олеся Матвеева. После победы в конкурсе у девушки начала развиваться карьера телеведущей на топовых каналах страны. Спустя два года после участия Олеся вышла замуж за украинского предпринимателя и политика Льва Парцхаладзе. Родила ему сына Егора и дочь Ангелину. Его капитал в 2008 году оценивали в 510 миллионов долларов. После 10 лет брака Матвеева развелась с мужем. Сейчас 37-летняя "Мисс Украина 2004" добилась значительных успехов в области психологии – стала членом Украинской Ассоциации Психоанализа и занимается практической психологией.
В начале 2019 года Леся получила предложение руки и сердца от известного киевского ресторатора Валерия Созановского. И совсем недавно родила ему дочку Александру.
Еще одной украинской красотке удалось выйти замуж за американского миллионера Билла Кея. Уже после конкурса красоты харьковчанка познакомилась с будущим супругом в Гонконге, где работала моделью. О жизни Людмилы мало что известно, она, как и Александра Николаенко предпочла не афишировать свою жизнь в социальных сетях. Известно, что на данный момент они с супругом воспитывают двоих детей – Адриана и Николь. И живут в США в частном доме на берегу океана.
Ирина Журавская, получившая корону в 2008 году, является племянницей бывшего заместителя мэра Киева Леонида Черновецкого. После участия в конкурсе красоты она вышла замуж за самого завидного на тот момент жениха – киевского ресторатора Николая Тищенко. Но это был самый короткий брак в жизни двух знаменитостей – через полгода супруги приняли решение развестись.
Спустя пару лет титулованная красотка встретила своего второго супруга – российского бизнесмена Олега, фамилию которого до сих пор не афиширует. Ирина переехала в Москву и проживала в элитном районе Подмосковья – Рублевке, а в 24 года родила первенца. На данный момент Ирина работает ведущей на одном из украинских телеканалов.
Смотрите также, как выглядят все победительницы "Мисс Украина" за 28 лет конкурса.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.