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"Мисс Украина": как сложились судьбы финалисток конкурса красоты

ТОП-5 украинских красоток, которые удачно вышли замуж

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:01
Финалисты конкурса красоты "Мисс Украина"
Финалисты конкурса красоты "Мисс Украина"
Фото: Instagram.com

Во Дворце "Украина" 12 сентября состоялся ежегодный конкурс красоты "Мисс Украина", в результате которого звездное жюри выбрало победительницу. Ею стала 24-летняя Маргарита Паша из Харькова, которая уже 15 декабря представит нашу страну на международном конкурсе "Мисс мира" в Лондоне. Вокруг победы Маргариты было много слухов и скандалов. Многие считают, что победу девушка купила, а помог ей в этом один из спонсоров конкурса. Остальные и вовсе уверены, что участницы идут на конкурс "Мисс Украина" с одной целью – показать себя и удачно выйти замуж.

Смотрите полное интервью с "Мисс Украина 2019" Маргаритой Пашой и "Мисс Интернешнл 2019" Мариной Киосе:

Конкурс красоты в Украине проводится с 1991 года, и о многих участницах уже все забыли. Сегодня.Lifestyle решили узнать, как сложились судьбы девушек, и кому удалось выйти замуж за миллионера.

"Мисс Украина 1997" Ксения Кузьменко

В 18 лет харьковчанка Ксения Кузьменко получила статус главной красотки Украины. После участия в конкурсе жизнь модели круто изменилась – она стала женой миллионера, владельца компании "Нефтегазсбыт" и политика Александра Онищенко. Какое-то время после свадьбы супруги жили в Бельгии, но потом вернулись в Украину. От первого мужа Ксения воспитывает сына Александра.

Ксения Кузьменко
Ксения Кузьменко
Фото: missukraine.ua

После того, как скандальный политик от уголовной ответственности сбежал в Лондон, 40-летняя модель во второй раз вышла замуж – за политика Дениса Басса. В браке с экс-замглавы КГГА украинская модель родила сына и дочку. Сейчас Кузьменко проживает со своей семьей в Москве и является светской львицей, параллельно пробуя себя в качестве дизайнера одежды.

Ксения Кузьменко
Ксения Кузьменко
Фото: Instagram.com

"Мисс Украина 2001" Александра Николаенко

История жизни одной из самых ярких участниц конкурса красоты Александры Николаенко напоминает сказку. В 20 лет одесситка венгерского происхождения получила заветный статус главной красотки страны, а в 26 лет встретила своего мужа.

Александра Николаенко
Александра Николаенко
Фото: missukraine.ua

Познакомил будущих супругов никто иной, как действующий президент Америки Дональд Трамп. Старший на 45 лет миллиардер Фил Раффин на протяжении четырех лет отношений неоднократно звал Александру замуж. Но титулованная красотка в силу большой разницы в возрасте отказывалась.

Александра Николаенко живет в США с мужем Филом Раффином
Фото: Getty Images
Александра Николаенко живет в США с мужем Филом Раффином
Фото: Getty Images
Александра Николаенко живет в США с мужем Филом Раффином
Фото: Getty Images
Александра Николаенко живет в США с мужем Филом Раффином
Фото: Getty Images
Александра Николаенко живет в США с мужем Филом Раффином
Фото: Getty Images
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В 2008 году пара все-таки поженилась, и сейчас 38-летняя Николаенко воспитывает с 84-летним мужем двое детей – сына и дочку. Проживает "Мисс Украина 2001" в Лас-Вегасе и занимается исключительно воспитанием детей.

"Мисс Украина 2004" – Олеся Матвеева

В 2004 году главный титул красоты получила Олеся Матвеева. После победы в конкурсе у девушки начала развиваться карьера телеведущей на топовых каналах страны. Спустя два года после участия Олеся вышла замуж за украинского предпринимателя и политика Льва Парцхаладзе. Родила ему сына Егора и дочь Ангелину. Его капитал в 2008 году оценивали в 510 миллионов долларов. После 10 лет брака Матвеева развелась с мужем. Сейчас 37-летняя "Мисс Украина 2004" добилась значительных успехов в области психологии – стала членом Украинской Ассоциации Психоанализа и занимается практической психологией.

Леся Матвеева
Леся Матвеева
Фото: missukraine.ua

В начале 2019 года Леся получила предложение руки и сердца от известного киевского ресторатора Валерия Созановского. И совсем недавно родила ему дочку Александру.

Олеся Матвеева с экс-супругом Львом Парцхаладзе
Фото: Instagram.com
"Мисс Украина 2004" со вторым супругом
Фото: Instagram.com
Олеся Матвеева и Валерий Созановский
Фото: Instagram.com
Дети Олеси Матвеевой от первого брака
Фото: Instagram.com
37-летняя Олеся с новорожденной дочкой Александрой
Фото: Instagram.com
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"Мисс Украина Вселенная 2007" Людмила Бикмуллина

Людмила Бикмуллина
Людмила Бикмуллина
Фото: missukraine.ua

Еще одной украинской красотке удалось выйти замуж за американского миллионера Билла Кея. Уже после конкурса красоты харьковчанка познакомилась с будущим супругом в Гонконге, где работала моделью. О жизни Людмилы мало что известно, она, как и Александра Николаенко предпочла не афишировать свою жизнь в социальных сетях. Известно, что на данный момент они с супругом воспитывают двоих детей – Адриана и Николь. И живут в США в частном доме на берегу океана.

"Мисс Украина 2008" – Ирина Журавская

Ирина Журавская
Ирина Журавская
Фото: missukraine.ua

Ирина Журавская, получившая корону в 2008 году, является племянницей бывшего заместителя мэра Киева Леонида Черновецкого. После участия в конкурсе красоты она вышла замуж за самого завидного на тот момент жениха – киевского ресторатора Николая Тищенко. Но это был самый короткий брак в жизни двух знаменитостей – через полгода супруги приняли решение развестись.

Ирина Журавская и Николай Тищенко
Ирина Журавская и Николай Тищенко
Фото: Instagram.com

Спустя пару лет титулованная красотка встретила своего второго супруга – российского бизнесмена Олега, фамилию которого до сих пор не афиширует. Ирина переехала в Москву и проживала в элитном районе Подмосковья – Рублевке, а в 24 года родила первенца. На данный момент Ирина работает ведущей на одном из украинских телеканалов.

"Мисс Украина 2008" – Ирина Журавская
Фото: Instagram.com
"Мисс Украина 2008" – Ирина Журавская
Фото: Instagram.com
"Мисс Украина 2008" – Ирина Журавская
Фото: Instagram.com
"Мисс Украина 2008" – Ирина Журавская
Фото: Instagram.com
"Мисс Украина 2008" – Ирина Журавская
Фото: Instagram.com
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Смотрите также, как выглядят все победительницы "Мисс Украина" за 28 лет конкурса.

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