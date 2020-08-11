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Мисс Украина-Вселенная 2011 Олеся Стефанко родила первенца: фото

Сегодня, 11:43

В Сети уже появился первый снимок Стефанко с сыном

32-летняя украинская модель и обладательница титула "Мисс Украина-Вселенная-2011" Олеся Стефанко впервые стала мамой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Стефанко опубликовала семейное фото, на котором она позирует вместе со своим супругом Сергеем, а на руках держит маленького сына. В комментариях пару начали поздравлять друзья и подписчики. Стало известно, что малыша назвали Тео.

"Добро пожаловать в этот мир, наш маленький ангел", – подписала фото Олеся.

Олеся Стефанко с мужем и сыном
Олеся Стефанко с мужем и сыном
Фото: instagram.com/olesiastefanko

Олеся Стефанко родилась в Ивано-Франковской области. Училась в Одесской юридической академии. В 2011 году стала обладательницей титула "Мисс Украина-Вселенная-2011", а позже – заняла второе место на международном конкурсе "Мисс Вселенная", став "Первой вице-Мисс-Вселенная" в 2011 году. Сергей Алисеенко, супруг Олеси, – IT-специалист родом из Беларуси. Сейчас пара проживает в Майами.

Как западные актрисы скрывают беременность – смотрите видео:

О беременности Олеси стало известно в апреле этого года. О своем интересном положении модель сообщила в соцсети. Стефанко поделилась нежными кадрами, на которых показала округлый живот.

Напомним, звезда "Дневника памяти" Рэйчел МакАдамс ждет второго ребенка.

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