"Карантин прошел не зря": "Мисс Украина Вселенная-2014" Анна Андрес беременна (фото)

Модель опубликовала снимки округлившегося животика

Известная модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная-2014" скоро станет маме. Этой новостью девушка поделилась на своей страничке в Instagram, опубликовав фото округлившегося животика.

Анна Андрес Фото: instagram.com/ann.andres

Анна долго скрывала свое положение, но решила поделиться радостной новостью на 28 неделе. Модель призналась, что ее мечта сбылась, и она очень хорошо помнит день, когда узнала о беременности.



"28 недель наконец-то чувствую, что готова поделиться своей большой радостью и здесь, с дорогими подписчиками! Весенний̆ карантин прошёл не зря. Как сейчас помню этот день – 27 мая мы узнали, что наша мечта сбылась и мы ждём самый большой подарок, который только может подарить Вселенная", – подписала фото Анна.



Анна Андрес Фото: instagram.com/ann.andres

Анне Андрес 26 лет, этим летом она вышла замуж за французского предпринимателя Давида Барокаса. Пара познакомилась на дне рождении общей подруги во Франции. Спустя два месяца отношений Давид сделал Анне предложение.

Ранее Илона Гвоздева показала фигуру спустя три неделя после родов.

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