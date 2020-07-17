Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мисс Украина-Вселенная 2014 Анна Андрес вышла замуж в Каннах – фото

Сегодня, 17:00

Модель зарегистрировала отношения со своим возлюбленным Давидом Барокасом

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014", модель и ювелирный дизайнер Анна Андрес вышла замуж. Церемония прошла на Лазурном берегу в Каннах. Об этом стало известно, когда девушка опубликовала фото с торжества в своем Instagram-профиле. К слову, избранником Анны стал Давид Барокас, французский предприниматель в сфере недвижимости.

По словам девушки, они с мужем долгое время планировали торжество, которое должно было пройти в мае этого года.

"Мы готовили свадьбу с декабря 2019 на начало мая 2020. Это было непросто: практически ежедневные звонки с нашими wedding planners, миллион и маленькая тележка организационных моментов, так как времени на организацию масштабного празднования было всего полгода. Но жизнь внесла свои коррективы, немного посмеявшись над нашими планами. В один прекрасный день, незадолго до самой свадьбы, понимаем, что торжество придется отменить. Пандемия! C’est la vie", – пишет девушка в соцсети.

Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса
Фото: instagram.com/ann.andres
Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса
Фото: instagram.com/ann.andres
Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса
Фото: instagram.com/ann.andres
Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса
Фото: instagram.com/ann.andres
Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса
Фото: instagram.com/ann.andres
Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса
Фото: instagram.com/ann.andres
Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса
Фото: instagram.com/ann.andres
Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса
Фото: instagram.com/ann.andres
Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса
Фото: instagram.com/ann.andres
1/9

По словам Андрес, несмотря на то, что планировалось крупное празднование, они с мужем решили официально зарегистрировать свои отношения в мэрии Канн, а после – отметить это событие в кругу семьи.

"Но ничего – мы еще гульнем!", – написала Анна в Instagram.

Как стало известно украинскому Vogue, застолье в кругу родных пара устроила в пятизвездочном отеле Hôtel Du Cap-Eden-Roc. Они выбрали камерный формат в виде ланча, приготовленного французским шефом Эриком Фрешоном, обладателем трех звезд Мишлен.

Какие громкие свадьбы перенесли из-за коронавируса – смотрите видео:

Напомним, принцесса Беатрис тайно вышла замуж на закрытой церемонии. Мы также сообщали, что Бруклин Бекхэм подтвердил свадьбу со своей возлюбленной.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Супруга принца Чарльза празднует день рождения: история любви длиною в 30 лет тайного романа Никола Пельтц: что известно о невесте Бруклина Бекхэма Четыре миллиона фунтов и две страны: подробности свадьбы Бруклина Бекхэма и дочки миллиардера Николы Пельтц
свадьба Мисс Украина
Реклама

Новости партнеров

Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Жена Усика покорила поклонников боксера своей красотой
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Корейская Кардашьян сняла белье и показала настоящий размер
Анна Ризатдинова трижды отказала в замужестве
Анна Ризатдинова трижды отказала в замужестве
Лолита показала подросшую дочь от Цекало
Лолита показала подросшую дочь от Цекало

Популярные статьи

Сегодня, 12:09Events

День ангела Ольги: поздравления, открытки и картинки

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Белоснежная бизнесвумен: Иванка Трамп очаровала стильным летним нарядом

Сегодня, 06:50Техно

Космический аппарат показал Солнце с самого близкого расстояния в истории

Вчера, 12:08Шоу-бизнес

Будто 20-летняя: Алла Пугачева "взорвала" Сеть первым видео в TikTok

Вчера, 11:50Food

Алкогольные коктейли с водкой: ТОП-5 простых рецептов

Вчера, 10:30Афиша

ТОП-5 ролей легендарной украинской актрисы Ады Роговцевой: сегодня ей исполняется 83

Вчера, 08:46Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски демонстрирует идеальное тело в бикини на пляже: фото

Вчера, 08:15Техно

"Конкорд" 2.0: сверхзвуковой пассажирский лайнер готов разогнаться до 2700 км/ч

Вчера, 08:00Events

День бухгалтера – 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Вчера, 05:38Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов будет насыщенный день, а Близнецам стоит заняться планированием

Вчера, 05:05Fun

16 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 июляEvents

Оригинальные поздравления с Днем бухгалтера коллегам

15 июляFood

"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля

15 июляПсихология

10 привычек женщин, которые раздражают мужчин

15 июляFun

Стал звездой в 11 месяцев: кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет

15 июляПсихология

Самый мудрый знак зодиака

Новости партнеров

Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Как приготовить вкуснейшие сырники из творога
Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Як "дружина" Винника вийшла з ним на сцену та вразила нарядом
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Любимица Киркорова ошеломила, показав лицо маленькой дочери
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Рецепт вкусных и быстрых котлет из любого фарша
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Фото таємної внучки легендарного Висоцького пробирають до мурашок
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Рецепт идеального домашнего майонеза от известного повара
Корейская Кардашьян в кружевном боди заставила мужчин краснеть
Корейская Кардашьян в кружевном боди заставила мужчин краснеть
Маринад для оселедця – як приготувати смачно рибу вдома
Маринад для оселедця – як приготувати смачно рибу вдома

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять