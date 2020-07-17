Мисс Украина-Вселенная 2014 Анна Андрес вышла замуж в Каннах – фото

Модель зарегистрировала отношения со своим возлюбленным Давидом Барокасом

Победительница конкурса "Мисс Украина-Вселенная 2014", модель и ювелирный дизайнер Анна Андрес вышла замуж. Церемония прошла на Лазурном берегу в Каннах. Об этом стало известно, когда девушка опубликовала фото с торжества в своем Instagram-профиле. К слову, избранником Анны стал Давид Барокас, французский предприниматель в сфере недвижимости.

По словам девушки, они с мужем долгое время планировали торжество, которое должно было пройти в мае этого года.

"Мы готовили свадьбу с декабря 2019 на начало мая 2020. Это было непросто: практически ежедневные звонки с нашими wedding planners, миллион и маленькая тележка организационных моментов, так как времени на организацию масштабного празднования было всего полгода. Но жизнь внесла свои коррективы, немного посмеявшись над нашими планами. В один прекрасный день, незадолго до самой свадьбы, понимаем, что торжество придется отменить. Пандемия! C’est la vie", – пишет девушка в соцсети.

Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса Фото: instagram.com/ann.andres Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса Фото: instagram.com/ann.andres Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса Фото: instagram.com/ann.andres Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса Фото: instagram.com/ann.andres Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса Фото: instagram.com/ann.andres Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса Фото: instagram.com/ann.andres Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса Фото: instagram.com/ann.andres Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса Фото: instagram.com/ann.andres Свадьба Анна Андрес и Давида Барокаса Фото: instagram.com/ann.andres 1/9

По словам Андрес, несмотря на то, что планировалось крупное празднование, они с мужем решили официально зарегистрировать свои отношения в мэрии Канн, а после – отметить это событие в кругу семьи.

"Но ничего – мы еще гульнем!", – написала Анна в Instagram.

Как стало известно украинскому Vogue, застолье в кругу родных пара устроила в пятизвездочном отеле Hôtel Du Cap-Eden-Roc. Они выбрали камерный формат в виде ланча, приготовленного французским шефом Эриком Фрешоном, обладателем трех звезд Мишлен.

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