Мисс Украина-Вселенная-2018: что известно о победительнице

Девушка представит Украину на Мисс Вселенной-2018 в Таиланде

Карина Жосан. Фото: instagram.com/missukraine_universe

Вчера, 14 августа, в Fairmont Grand Hotel Kyiv в Киеве прошел конкурс Мисс Украина-Вселенная-2018. Победительницей стала 23-летняя Карина Жосан из Одессы.

Карина будет представлять Украину на конкурсе Мисс Вселенная-2018, который пройдет через четыре месяца в Таиланде.

Фото: instagram.com/karina_zhosan Фото: instagram.com/karina_zhosan Фото: instagram.com/karina_zhosan Фото: instagram.com/karina_zhosan Фото: instagram.com/karina_zhosan Фото: instagram.com/karina_zhosan Фото: instagram.com/karina_zhosan Фото: instagram.com/karina_zhosan Фото: instagram.com/karina_zhosan Фото: instagram.com/karina_zhosan Фото: instagram.com/karina_zhosan Фото: instagram.com/karina_zhosan 1/12

Каждой финалистке конкурса организаторы задавали несколько вопросов. Мини-интервью с будущей победительницей появилось на официальной странице конкурса в Instagram.

Какая книга произвела самое большое влияние на формирование вашей личности?

С момента как я научилась читать и по сей день,мне посчастливилось прочесть не мало книг разных жанров и авторов,и по какой-то чудной случайности ,в мои руки попадали именно те книги,которые отображали мою жизнь именно на момент их прочтения. Не могу выделить какую-то одну,каждая из прочитанных книг меня чему-то научили,о чем-то заставили задуматься. Просто скажу о том,что последняя мною прочитанная книга ,это работа Робина Шарма "Монах который прощал свой Ferrari"! Всем рекомендую!

Какими волонтерскими проектами Вы занимались и какие хотели бы воплотить в жизнь?

-Это очень свежий для меня вопрос)Именно в этом году,буквально пару месяцев назад я участвовала в крупной благотворительной акции для привлечения средств в помощь детям сиротам Кении. Это только начало! Мне бы очень хотелось иметь возможность реализоваться в этом в родной стране, так как подобная проблема,к огромному сожалению,нам тоже не чужда.

Охарактеризуйте себя в трех словах.

-Целеустремленная! Отзывчивая! Ответственная! И как говорят у нас в Одессе: "И это только РАЗ!"

Публикация от Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) 15 Авг 2018 в 1:42 PDT

Если не красота спасёт мир, тогда что?

У меня перманентное отношение к этому определению. Я считаю,что мир спасёт разум и чувство меры, но если при этом разум будет хорош собой ,то наши шансы на спасение только увеличатся.



- Расскажите про любовь в вашей жизни?

С самого моего рождения я нахожусь в атмосфере абсолютной любви. Любовь в семье,любовь в воспитании и формировании меня как личности. Любовь-главная движущая сила человека и все в моей жизни за что бы я не бралась и чем бы не занималась спровоцированно великой силой любви.

- Если Ваше имя прозвучит в финале конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" и вас голосят победительницей конкурса,какая будет Ваша первая мысль?

- Наверняка,в такой момент эмоции будут опережать мысли,но абсолютно точно это будет радость! Все участницы конкурса пришли сюда с верой в свои силы и надеждой на победу. Но если оставить эмоции,то победа ,это невероятный шанс расширить свои возможности для реализации задуманного в рамках благотворительного фонда и не только!

Напомним, девушка, с которой заметили мужа Ани Лорак, стала финалисткой "Мисс Украина Вселенная-2018".