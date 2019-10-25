"Мисс Украина-Вселенная-2019": все, что нужно знать о победительнице

26-летняя Анастасия представит Украину в США

26-летняя Анастасия Суббота Фото: Instagram.com

24 октября в Киеве прошел конкурс красоты, на котором из 16 финалисток выбирали главную красотку страны. Титул и корону получила 26-летняя Анастасия Суббота из Запорожья.

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В этом году девушек оценивали глава национального комитета "Мисс Украина-Вселенная" Анна Филимонова, певица Даша Астафьева, российская телеведущая и модель Виктория Боня, модели Анна Вергельская, Мария Лити и другие. А корону победительнице передала обладательница титула прошлого года Карина Жосан.

Что известно о новой "Мисс Украина-Вселенная-2019"?

Для Анастасии Субботы этот конкурс красоты уже не первый. В детстве она получила титул "Мини-мисс Запорожье". 26-летняя девушка является профессиональной моделью и параллельно занимается веб-дизайном. Из хобби у Анастасии – спортивная хореография и спортивная гимнастика. Но также у девушки есть необычное увлечение – рыбалка.

Судя по опубликованным фото в Instagram, девушка активно принимает участие в показах мировых дизайнеров, занимается благотворительностью и любит путешествовать. Еще до проведения конкурса у Анастасии были светлые волосы, после чего она перекрасилась в рыже-золотистый оттенок.

"Мисс Украина-Вселенная-2019" Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday "Мисс Украина-Вселенная-2019" Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday "Мисс Украина-Вселенная-2019" Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday "Мисс Украина-Вселенная-2019" Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday "Мисс Украина-Вселенная-2019" Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday "Мисс Украина-Вселенная-2019" Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday "Мисс Украина-Вселенная-2019" Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday "Мисс Украина-Вселенная-2019" Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday "Мисс Украина-Вселенная-2019" Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday 1/9

По информации СМИ, у победительницы есть молодой человек, но имени его она не афиширует. Отметим, что по правилам конкурса, девушкам запрещено выходить замуж в течении года. Анастасия Суббота представит Украину на международном конкурсе "Мисс Вселенная" 8 декабря в США. На подготовку у девушки осталось всего два месяца.

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