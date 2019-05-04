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"Мисс Уругвай – 2006" нашли мертвой в отеле: подробности

Тело уругвайской модели Фатими Давилы обнаружили в ванной комнате гостиницы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11
Фатими Давила найдена мертвой в Мексике
Фатими Давила найдена мертвой в Мексике
Фото: Instagram/fatimihdavila

Обладательница титула "Мисс Уругвай" Фатими Давила, которая в 2006 году представляла свою страну на конкурсе "Мисс Вселенная", найдена мертвой в одной из гостиниц Мехико. Тело 31-летней красавицы полицейские обнаружили в ванной комнате в этот четверг, сообщает Associated Press.  

Фатими прибыла в Мехико в конце апреля для собеседования. Вероятно, она искала работу в качестве модели. 

Публикация от Fatimih Davila (@fatimihdavila)

Городская прокуратура заявила, что уругвайская женщина была найдена повешенной в ванной. Позже было подтверждено, что это Фатими Давила. По предварительной информации ее смерть классифицировали как самоубийство, однако рассматривается и версия с убийством. В настоящее время оперативниками ведется расследование. 

Близкие модели не могут поверить в то, что девушка совершила самоубийство, так как Фатими была настроена оптимистично, пишут СМИ. При этом последняя ее публикация в Instagram датирована 3 января.

Напомним, что ранее модель Каролин Биттенкурт утонула во время шторма в Бразилии. 37-летняя девушка пыталась спасти своих питомцев, которых снесло за борт сильным ветром.  

Также смотрите видео о трагической гибели модели Иванны Смит:

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