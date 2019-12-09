"Мисс Вселенная 2019": как выступила украинка Анастасия Субота

Конкурс состоялся в Атланте 8 декабря

Анастасия Суббота Фото: instagram.com/awwsaturday

8 декабря в Атланте (США) прошел финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2019". Уже названо имя победительницы. Как выступила украинка – далее в материале.

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К сожалению, представительница Украины Анастасия Субота не вошла в ТОП-20 и не участвовала в финальной борьбе за звание "Мисс Вселенная 2019".

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Всего 79 участниц со всего мира могли побороться за корону "Мисс Вселенная 2019". Нашу страну на престижном международном конкурсе представляла 26-летняя Анастасия Субота из города Запорожье.

Так, по результатам суперфинала, Украина в конкурсе "Мисс Вселенная 2019" не заняла призового места.

Напомним, что победительница "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота не с первого раза получила визу в США. Девушке пришлось обращаться в американское посольство дважды, чтобы таки добраться в Атланту на конкурс.

К слову, в 2018 году обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала 24-летняя Катриона Грей из Филиппин. Тогда в финале, прошедшем в Бангкоке участвовали 20 представительниц из разных стран мира.

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