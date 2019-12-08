"Мисс Вселенная 2019": кто победит в конкурсе

Букмекеры назвали своих фавориток

Мисс Вселенная 2019: участницы конкурса Фото: Instagram

Сегодня, 8 декабря, в Атланте (США) состоится финал конкурса "Мисс Вселенная 2019", на котором Украину представляет Анастасия Суббота из Запорожья. Букмекеры уже назвали своих фавориток, которые достойны короны, а мы рассказываем, у кого из участниц может быть больше шансов а победу.

Смотрите, как прошел международный конкурс красоты для женщин плюс-сайз:

68-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2019" пройдет 8 декабря в зале киностудии Tyler Perry Studios в Атланте, штат Джорджия, США. Начало в два часа ночи по Киеву.

Традиционно, букмекеры уже назвали своих фавориток, и, согласно их прогнозам, первенство на "Мисс Вселенная 2019" может достаться конкурсантке из Таиланда Павинсуда Друин.

INSTAGRAM

Далее в списке вероятных победительниц конкурса красоты Мисс Филиппины – Газини Ганадос.

INSTAGRAM

Тройку замыкает представительница Бразилии Жулия Орта.

INSTAGRAM

Высокие шансы получить корону "Мисс Вселенная" в этом году также у девушек из Венесуэлы, Пуэрто-Рико и США.

INSTAGRAM

А мы напоминаем, что защищать честь Украины на конкурсе красоты сегодня будет 26-летняя победительница "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота, которой ранее отказали во въезде в США, что поставило под угрозу ее участие в "Мисс Вселенная".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.