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"Мисс Вселенная 2019": кто победит в конкурсе

Букмекеры назвали своих фавориток

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:19
Мисс Вселенная 2019: участницы конкурса
Мисс Вселенная 2019: участницы конкурса
Фото: Instagram

Сегодня, 8 декабря, в Атланте (США) состоится финал конкурса "Мисс Вселенная 2019", на котором Украину представляет Анастасия Суббота из Запорожья. Букмекеры уже назвали своих фавориток, которые достойны короны, а мы рассказываем, у кого из участниц может быть больше шансов а победу.

Смотрите, как прошел международный конкурс красоты для женщин плюс-сайз:

68-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная 2019" пройдет 8 декабря в зале киностудии Tyler Perry Studios в Атланте, штат Джорджия, США. Начало в два часа ночи по Киеву.

Традиционно, букмекеры уже назвали своих фавориток, и, согласно их прогнозам, первенство на "Мисс Вселенная 2019" может достаться конкурсантке из Таиланда Павинсуда Друин.

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Далее в списке вероятных победительниц конкурса красоты Мисс Филиппины – Газини Ганадос.

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Тройку замыкает представительница Бразилии Жулия Орта.

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Высокие шансы получить корону "Мисс Вселенная" в этом году также у девушек из Венесуэлы, Пуэрто-Рико и США.

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А мы напоминаем, что защищать честь Украины на конкурсе красоты сегодня будет 26-летняя победительница "Мисс Украина Вселенная 2019" Анастасия Суббота, которой ранее отказали во въезде в США, что поставило под угрозу ее участие в "Мисс Вселенная".

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Мисс Вселенная конкурс красоты Анастасия Суббота
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