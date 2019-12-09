"Мисс Вселенная 2019": победила представительница ЮАР

Стало известно имя победительницы престижного конкурса красоты

"Мисс Вселенная 2019" Зозибини Тунзи Фото: instagram.com/missuniverse

В это воскресенье, 8 декабря, в Атланте (штат Джорджия, США) состоялся финал конкурса красоты "Мисс Вселенная 2019". Победительницей стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи. Новая "Мисс Вселенная" является активисткой по борьбе с гендерным насилием.

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Отметим, в тройку лидеров вошли представительницы Мексики и Пуэрто-Рико.

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Всего 90 победительниц национальных отборов конкурса красоты должны были соревноваться за почетное звание "Мисс Вселенная" в США. Однако только 79 из них попали на 68-й по счету конкурс.

Напомним, что перед финалом букмекеры пророчили победу участницам из Таиланда, Филиппин и Бразилии.

Украину на "Мисс Вселенная 2019" в США представляла Анастасия Суббота из Запорожья. Именно она одержала первенство на отборочном "Мисс Украина Вселенная" в этом году. Примечательно, что участие Насти в конкурсе в Атланте было под угрозой из-за проблем с визой. По словам девушки, в посольстве первый отказ объяснили тем, что к ним поступает слишком много запросов от украинок на подобные конкурсы красоты.

Недавно мы также писали, что Анастасия Суббота призналась, что помогло ей получить корону "Мисс Украина Вселенная 2019".

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