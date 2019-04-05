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Младшая сестра Кардашьян показала горячие фото с парнем на отдыхе

Девушка "взорвала" сеть пикантными снимками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

21-летняя младшая сестра Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, самая молодая миллиардерша в мире, частенько проводит время на тусовках и в теплых краях. На этот раз Кайли со своим возлюбленными и отцом ее ребенка Трэвисом Скоттом отправилась на отдых и уже успела опубликовать оттуда несколько пикантных фото.

На чувственных снимках, размещенных Кайли в Instagram, они с Трэвисом позируют сидя в воде. Отметим, что Дженнер и Скотт не состоят в официальном браке, однако под фото на странице Кайли Трэвис прокомментировал ее публикацию, написав "Женушка" и добавил несколько смайликов.

Фото: скриншот instagram.com/kyliejenner

В комментариях к снимкам поклонники и друзья Кайли "засыпали" ее комплиментами. Некоторые также пошутили и предположили, что фото сделала годовалая дочь Кайли и Трэвиса Сторми: "Сторми отличный фотограф!", "Это Сторми вас сфотографировала?".

Кайли Дженнер все привыкли видеть с ярким макияжем и в эффектных нарядах. А недавно Кайли Дженнер на своей странице в Instagram опубликовала утреннее фото, на котором позирует без макияжа. 

Отметим, не так давно Кайли Дженнер намекнула на вторую беременность

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян смотрите в видео ниже:

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Источник: Сегодня
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