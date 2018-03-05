Младшая сестра Ким Кардашьян Кайли впервые показала лицо дочери

Сегодня, 10:45

Недавно малышке исполнился месяц

Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner
Кайли Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner

Чуть более месяца назад младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер впервые стала мамой. 20-летняя звезда родила девочку и назвала ее Сторми. Отцом малышки стал 25-летний бойфренд Кайли Дженнер — Трэвис Скотт. Долгое время Кайли скрывала свое положение.

Совсем недавно девушка опубликовала фото с дочерью в полный рост и также похвасталась своей подтянутой фигурой после родов, а сейчас решила порадовать свою миллионную публику в Instagram фото, на котором четко видно лицо малышки.

"Моя милая девочка", – подписала снимок Кайли.

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Фото: instagram.com/kyliejenner

До этого же Кайли опубликовала трогательное фото, на котором малышка держит ее за палец. Снимок, к слову, стал настолько популярным, что побил все рекорды по "лайкам" в Instagram, а одна девушка сделала по нему маникюр, создав точную объемную копию фото у себя на ногте.

Также после рождения малышки младшая сестра Ким Кардашьян опубликовала длинное объяснение своего отсутствия в соцсетях и рассекретила свою беременность. Кайли объяснила, что хотела провести этот период в спокойствии, в стороне от чужих глаз.
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Источник:

"Сегодня"

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