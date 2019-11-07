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Младше внука: Михаил Шуфутинский завел роман с 22-летней девушкой – СМИ

Пару заметили на одном из московских мероприятий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:02
Михаил Шуфутинский
Михаил Шуфутинский
Фото: Instagram.com

71-летний российский певец и исполнитель хита "Третье сентября" Михаил Шуфутинский, который 3 сентября дал сольный концерт в Москве, закрутил роман с 22-летней избранницей.

Также узнайте в сюжете, с кем закрутил роман певец Филипп Киркоров:

Как сообщает портал "Дни.ру", шансонье был замечен на московском мероприятии в компании молодой блондинки. После выхода в свет многие поклонники начали осуждать кумира за колоссальную разницу в возрасте и то, что он начал встречаться с девушкой, возраст которой ничем не уступает его внуку – 23-летнему Дмитрию. Судя по опубликованному видео в Instagram, 71-летний звезда шансона весь вечер ухаживал за спутницей, а также с радостью позволял сделать совместные снимки.

INSTAGRAM

"Ах, с какой нежностью красавица смотрела в глаза брутального певца! Как нежно он обнимал ее за талию, поглаживал и что-то сладкое, судя по улыбке счастливой девушки, шептал ей на ухо", — сказано в подписи к видео.

Но сам артист не спешит комментировать новые отношения. Ранее на вопросы журналистов о личной жизни он ответил так: "Нам хорошо вместе, это главное, а остальное не должно никого касаться!".

Напомним, ранее Михаил Шуфутинский рассказал, что его связывает с Аллой Пугачевой. Кроме этого, мы рассказывали, как музыкант после смерти жены завел роман с танцовщицей.

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