Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм показал свою девушку
Парень встречается с 17-летней моделью Мией Реган
Не так давно стало известно, что 21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин решил жениться. Его избранницей стала актриса и дочь миллиардера, 25–летняя Никола Пельтц. Поздравляя своего брата с помолвкой, младший сын Бекхэмов, 17-летний Ромео, показал свою возлюбленную.
Парень разместил фото, на котором запечатлен со своей девушкой, 17-летней моделью Мией Реган. Известно, что пара встречается уже в течение года.
Ромео, как и его отец, увлекается спортом. Только вместо футбола парень выбрал большой теннис, которым профессионально занимается в течение нескольких лет.
Ранее Ромео поздравил брата с помолвкой, написав лаконичное сообщение в соцсети: "Очень рад за вас двоих" и добавил значок сердца.
Ромео – средний сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги, экс-солистки группы Spice Girls и дизайнера Виктории Бекхэм. Всего у пары четверо детей: 21-летний Бруклин, 17-летний Ромео, 15-летний Круз и 8-летняя Харпер.
Смотрите видео о том, как ранее Виктория Бекхэм поссорилась со своим свекром:
Ранее мы писали, что Виктория и Дэвид Бекхэмы поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.
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