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Младший сын Дэвида и Виктории Бекхэм показал свою девушку

Сегодня, 12:30

Парень встречается с 17-летней моделью Мией Реган

Не так давно стало известно, что 21-летний сын Дэвида и Виктории Бекхэм Бруклин решил жениться. Его избранницей стала актриса и дочь миллиардера, 25–летняя Никола Пельтц. Поздравляя своего брата с помолвкой, младший сын Бекхэмов, 17-летний Ромео, показал свою возлюбленную.

Парень разместил фото, на котором запечатлен со своей девушкой, 17-летней моделью Мией Реган. Известно, что пара встречается уже в течение года.

Ромео, как и его отец, увлекается спортом. Только вместо футбола парень выбрал большой теннис, которым профессионально занимается в течение нескольких лет.

Ромео Бекхэм с девушкой Мией
Ромео Бекхэм с девушкой Мией
Фото: instagram.com/romeobeckham

Ранее Ромео поздравил брата с помолвкой, написав лаконичное сообщение в соцсети: "Очень рад за вас двоих" и добавил значок сердца.

Скриншот: instagram.com/romeobeckham

Ромео – средний сын знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и его супруги, экс-солистки группы Spice Girls и дизайнера Виктории Бекхэм. Всего у пары четверо детей: 21-летний Бруклин, 17-летний Ромео, 15-летний Круз и 8-летняя Харпер.

Смотрите видео о том, как ранее Виктория Бекхэм поссорилась со своим свекром:

Ранее мы писали, что Виктория и Дэвид Бекхэмы поздравили друг друга с годовщиной свадьбы.

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