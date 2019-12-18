"Мне было очень страшно": известный телеведущий рассказал о детской травме

Ильяс Сахтара вспомнил ситуацию, которая произошла в интернате

38-летний стилист, дизайнер и телевизионный ведущий Ильяс Сахтара родился в городе Бешкек (Киргизия). Когда ему было 9 лет – семья вернулась в Крым.

В откровенном интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" Ильяс рассказал о сложном детстве. Его родители – вокалисты и постоянно гастролировали. Сначала мальчик везде ездил с родителями, однако впоследствии, в начальной школе, его отдали в интернат одаренных детей. Как признается телеведущий, это были худшие времена в его жизни. Ильясу казалось, что зрители крадут у него родителей.

"Меня отдали в интернат для одаренных детей, эта приставка "одаренных", она ничего не дает, конечно", – рассказывает Сахтара.

Ильяс Сахтара Фото: Facebook-страница Ильяса Сахтары

Оттуда родом ощущение одиночества, которое долго его не покидало. И эпизод, который до сих пор остается его ночным кошмаром.

"Я когда это вспоминаю, это моя, скажем так, основная детская травма. Весь корпус спальный, всех детей собрали, забрали родители, я остался один. И вот это ощущение, когда тебя бросили. Собрал какие-то остатки энергии, мне было очень трудно и страшно, я ребенок, мне 6 лет, спуститься на первый этаж. Там был такой дядя очень злой всегда, я очень его боялся. Я пришел к нему через четыре, мне кажется, этажа вниз, а там еще свет не работал. Потом другой ужас, этого дядю попросить, чтобы он мне позволил позвонить родителям. Слава богу, что у нас был стационарный телефон, через некоторое время, очень поздно, за мной приехали мои родители", – вспоминает Ильяс.

Позже, когда он уже вырос, то понял: родители его защищали. Ведь именно в то время они переживали ужасы преследования. Крымские татары, которые бережно относились к своей культуре – уже были под подозрением спецслужб.

"У папы были проблемы с КГБ, и там такие ужасы были. Ему даже сделали операцию насильно, ему убрали здоровые гланды. Для певца, это как взломать ноги человеку, который танцует. Ему очень было трудно, его голосовые связки адаптировались около 5 или 6 лет. Он петь так, как раньше, не мог. Насильно, говорили, что если мы это не сделаем, у тебя есть семья".

Оба рода предков Ильяса пережили депортацию, рискуя жизнью, берегли песни и традиции предков, чтобы в итоге вернуться в Крым в 1989 году. А в 2014 все повторилось снова. Сейчас родители Ильяса проживают в Крыму, но телеведущий планирует перевезти их в Киев.

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