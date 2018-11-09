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"Мне надоело": Руслан Сеничкин сделал неожиданное заявление по "Танцам со звездами"

Телеведущий опубликовал видеообращение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:00
Руслан Сеничкин и Яна Цибульская. Фото: instagram.com/ruslan_senichkin/
Руслан Сеничкин и Яна Цибульская. Фото: instagram.com/ruslan_senichkin/

Известный украинский телеведущий Руслан Сеничкин, который покинул шоу "Танцы со звездами" в девятом эфире, сделал в сети неожиданное заявление. Ведущий признался, что вернется в шоу "Танцы со звездами 2018".

С тех пор, как пара Руслан Сеничкин и Яна Цибальская покинули паркет, прошло больше двух недель, и телеведущий признался, что скучает по танцам и хочет вернуться на проект. Руслан Сеничкин заверил, что непременно появится в следующем выпуске шоу, который состоится 11 ноября.

"Прошло уже больше двух недель, как я не танцую. Но мне эти танцы снятся, грезятся, постоянно какие-то репетиции, то хейтеры пишут, все я читаю, все на меня валится. Мне надоело и я решил на этой неделе вернуться в "Танцы со звездами",– заявил Руслан Сеничкин.

Впрочем, он отметил, что пока не знает, каким образом он вернется в шоу, однако в следующем эфире зрители все же увидят его в проекте.

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Все. Більше не можу... @tanci1plus1 #ТанцізЗірками #сумую Пс: перший, хто підтримав – собака

Публикация от Руслан Сенічкін (@ruslan_senichkin)

Напомним, после выбывания из проекта "Танцы со звездами" Руслан Сеничкин написал в Іnstagram эмоциональные слова благодарности своей партнерше и всем, кто поддерживал их пару.

Отметим, что в девятом эфире "Танцев со звездами" в зоне риска оказалось три пары: Руслан Сенечкин и Яна Цибульская, Денис Беринчик и Катерина Белявская, которые вернулись на проект вместо Оксаны Марченко, Мишель Андраде и Дмитрий Жук.

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Источник: "Сегодня"
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