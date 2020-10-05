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"Мне ничего не угрожает": Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

Сегодня, 14:19

На организаторов шоу завели уголовное дело

В День учителя в центре Харькова состоялся концерт Оли Поляковой, который посетили более двух тысяч человек. По состоянию на сегодняшний день Харьков входит в "оранжевую зону", и ежедневно в городе и области растет количество заразившихся коронавирусом. Из-за нарушения карантинных ограничений во время шоу Поляковой, полиция завела уголовное производство, сообщается на сайте ведомства.

Концерт, на котором выступила Оля Полякова, был организован от имени команды мэра Харькова Геннадия Кернеса для педагогов. Санкция статьи предусматривает несколько пунктов наказания:

  • штраф в размере от 17 до 51 тысячи гривен;
  • арест на срок до 6 месяцев;
  • ограничение свободы на срок до 3 лет;
  • лишение свободы на тот же срок.

Концерт Оли Поляковой в Харькове
Концерт Оли Поляковой в Харькове
Фото: facebook.com/novobavarskiy

Глава МОЗ Украины Максим Степанов во время брифинга раскритиковал проведение концерта Поляковой в Харькове, заявив следующее:

"Харьков, который сейчас находится постоянно в антирейтинге... Конечно, там важно провести концерт, собрать тысячи людей, чтобы потом посмотреть, какое количество заболевших будет уже через неделю".

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Сама же артистка записала видеообращение в Instastories, в котором сказала, что ей ничего не угрожает, а "шумиха", которую "подняли в СМИ", не иначе, как предвыборный хайп.

"Всех, кто волнуется о том, что они прочитали в СМИ, что на меня завели уголовное дело после харьковского концерта, я хочу успокоить. Смотрите, я дома, в халате, мне ничего не угрожает", – сказала Оля Полякова.

Оля Полякова высказалась о скандальном концерте в Харькове
Видео: instagram.com/polyakovamusic

Полякова отметила, что обсуждать ее концерт во время пандемии можно будет тогда, когда закроют метро, где, по мнению исполнительницы, ежедневно собирается намного больше людей, чем на ее шоу. Звезда также напомнила своим подписчикам о важности мытья рук и соблюдения дистанции.

В начале сентября Оля Полякова и другие украинские артисты устроили акцию протеста под стенами Кабинета министров Украины, с требованием к правительству разработать план выхода из кризиса для музыкальной индустрии.

Подробнее об этом смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось ,что Олег Винник и Алена Шоптенко заразились коронавирусом во время участия в телевизионном шоу.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Харьков концерт скандал Оля Полякова коронавирус
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