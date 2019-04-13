"Мне очень комфортно в России": голливудский актер признался, что не против получить российское гражданство

Эрик Робертс, отметил, что особенно любит Санкт-Петербург и Владивосток

Эрик Робертс признался, что не против получить российское гражданство Фото: instagram/ericrobertsactor

Известный голливудский актер Эрик Робертс, который минувшим летом посетил 9-й Одесский кинофестиваль, присоединился к списку зарубежных звезд, изъявивших желание стать гражданином России. Брат Джулии Робертс признался, что очень любит эту страну, а ее жителей считает схожими с американцами.

62-летний актер часто бывает в России и с удовольствием дает интервью местным СМИ. В недавнем разговоре с журналистами российского издания "СтарХит" Робертс заявил, что хотел бы иметь российский паспорт.

"Я люблю Россию и россиян. Здесь люди, как в Соединенных Штатах – все имеют такой же юмор и отношение, такую же любовь к жизни. Это так по-американски. И Америка – такая русская для меня. Мне очень комфортно в России. Люди такие же доброжелательные. Я бы хотел иметь российское гражданство, только если есть возможность иметь двойное гражданство. Потому что я очень люблю мою страну", – рассказал Эрик.

Звезда кино также отметил, что ему очень нравятся Санкт-Петербург и Владивосток, хотя посетил достаточно много городов России.

"Я был везде. Санкт-Петербург и Владивосток — два моих любимых города. Оба города так великолепны!", – добавил Робертс.

Напомним, что ранее звезда культового сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро публично обратилась к президенту РФ Владимиру Путину и попросила российское гражданство.

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