"Мне здесь 18": Оля Полякова показала обнаженное фото
Оля Полякова поздравила поклонников эротичным фото
Еще осенью Оля Полякова обескуражила поклонников фото, на котором позировала полностью обнаженной на пляже. К слову, вслед за певицей подобный снимок опубликовал шоумен Александр Педан.
А в честь Дня святого Валентина Оля Полякова поделилась архивным фото, на котором ей 18 лет. На снимке певица позирует в нижнем белье, которое практически не прикрывает ее формы.
"Если бы в мои 18 был Инстаграм, я была бы его звездой! С днём влюблённых)) Любите себя, эта любовь всегда взаимна! Мне здесь 18...)", – написала Полякова под фото.
Многие подписчики в комментариях отметили, в том числе певица Даша Астафьева, что сейчас формы Поляковой выглядят гораздо аппетитнее: "Оля, сейчас покруче!!!".
Ранее мы писали, что Полякова села в кресло, забыв об экстремальном мини. Фото звезда разместила на своей странице в Instagram.
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