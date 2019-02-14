"Мне здесь 18": Оля Полякова показала обнаженное фото

Оля Полякова поздравила поклонников эротичным фото

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Еще осенью Оля Полякова обескуражила поклонников фото, на котором позировала полностью обнаженной на пляже. К слову, вслед за певицей подобный снимок опубликовал шоумен Александр Педан.

А в честь Дня святого Валентина Оля Полякова поделилась архивным фото, на котором ей 18 лет. На снимке певица позирует в нижнем белье, которое практически не прикрывает ее формы.

"Если бы в мои 18 был Инстаграм, я была бы его звездой! С днём влюблённых)) Любите себя, эта любовь всегда взаимна! Мне здесь 18...)", – написала Полякова под фото.

18-летняя Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

Многие подписчики в комментариях отметили, в том числе певица Даша Астафьева, что сейчас формы Поляковой выглядят гораздо аппетитнее: "Оля, сейчас покруче!!!".

Ранее мы писали, что Полякова села в кресло, забыв об экстремальном мини. Фото звезда разместила на своей странице в Instagram.

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