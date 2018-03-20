Модель Белла Хадид рассказала о своих комплексах

Сегодня, 15:43

Девушка объяснила, из-за чего переживала в подростковом возрасте

Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid
Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid

В интервью Cosmopolitan знаменитая американская модель Белла Хадид рассказала о том, какие комплексы у нее были, когда она немного младше. 

Оказалось, что девушка дико переживала из-за своих бровей: "В подростковом возрасте у меня были комплексы из-за моих бровей. Я не знала, что с ними делать. Они у меня тонкие, это от папы. А еще, до 15 лет я была полнее, чем сейчас. Но я переросла это, хотя и до недавнего времени была не очень уверенной в себе", – призналась 21-летняя Хадид.

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По мнению Беллы, брови – важная черта лица как для женщины, так и для мужчины и тот факт, что их можно корректировать с помощью разных мейк-ап инструментов в какой-то момент стал для модели "революционным".

Ранее мы писали о том, что 21-летняя Белла Хадид в Париже очаровала семьянина Дэвида БекхэмаИх встреча произошла на футбольном матче между мадридским "Реалом" и французским "ПСЖ": места Беллы и Дэвида на стадионе оказались рядом, и звезды, конечно, узнали друг друга, ну а фотографы запечатлели этот момент. 

Также в СМИ ходили слухи о возможных романтических отношениях Беллы с ее подругой Стеллой Максвелл.
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