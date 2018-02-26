Модель Деми Роуз похвасталась глубоким декольте в синем топе

Вчера, 16:25

Модель поделилась снимками в Instagram

Деми Роуз. Фото: Instagram
Деми Роуз. Фото: Instagram

22-летняя британская модель Деми Роуз поделилась с поклонниками весьма пикантными снимками в Instagram. На них модель позирует в синих юбке и топе, демонстрируя всем свое шикарное декольте. Свой образ Роуз дополнила ярким макияжем и красными массивными серьгами-кисточками.

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Фото: .instagram.com/demirosemawby

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.instagram.com/demirosemawby

В недавнем интервью изданию The Sun Деми призналась, что мечтает переехать в Лос-Анджелес и начать карьеру актрисы. "Я посещаю уроки актерского мастерства каждую неделю, это придает мне уверенности", – рассказала Деми.

Напомним, 22-летняя модель Кендалл Дженнер снялась полностью обнаженной. Поклонники звезды заметили необычную особенность на фото.

Пикантными фото любит делиться и модель Эмили Ратаковски. Недавно звезда опубликовала в Instagram серию фото, на которых она позирует обнаженной для испанского Vanity Fair.  Известно, что модель также рассказала журналу о темной стороне модельного бизнеса и проблеме сексуального насилия.  
модель, Деми Роуз

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