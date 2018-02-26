Модель Деми Роуз похвасталась глубоким декольте в синем топе
Модель поделилась снимками в Instagram
22-летняя британская модель Деми Роуз поделилась с поклонниками весьма пикантными снимками в Instagram. На них модель позирует в синих юбке и топе, демонстрируя всем свое шикарное декольте. Свой образ Роуз дополнила ярким макияжем и красными массивными серьгами-кисточками.
Фото: .instagram.com/demirosemawby
.instagram.com/demirosemawby
В недавнем интервью изданию The Sun Деми призналась, что мечтает переехать в Лос-Анджелес и начать карьеру актрисы. "Я посещаю уроки актерского мастерства каждую неделю, это придает мне уверенности", – рассказала Деми.
Напомним, 22-летняя модель Кендалл Дженнер снялась полностью обнаженной. Поклонники звезды заметили необычную особенность на фото.
Пикантными фото любит делиться и модель Эмили Ратаковски. Недавно звезда опубликовала в Instagram серию фото, на которых она позирует обнаженной для испанского Vanity Fair. Известно, что модель также рассказала журналу о темной стороне модельного бизнеса и проблеме сексуального насилия.
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