Модель Деми Роуз похвасталась глубоким декольте в синем топе

22-летняя британская модель Деми Роуз поделилась с поклонниками весьма пикантными снимками в Instagram. На них модель позирует в синих юбке и топе, демонстрируя всем свое шикарное декольте. Свой образ Роуз дополнила ярким макияжем и красными массивными серьгами-кисточками.

Фото: .instagram.com/demirosemawby

.instagram.com/demirosemawby

В недавнем интервью изданию The Sun Деми призналась, что мечтает переехать в Лос-Анджелес и начать карьеру актрисы. "Я посещаю уроки актерского мастерства каждую неделю, это придает мне уверенности", – рассказала Деми.

Напомним, 22-летняя модель Кендалл Дженнер снялась полностью обнаженной. Поклонники звезды заметили необычную особенность на фото.

Пикантными фото любит делиться и модель Эмили Ратаковски. Недавно звезда опубликовала в Instagram серию фото, на которых она позирует обнаженной для испанского Vanity Fair. Известно, что модель также рассказала журналу о темной стороне модельного бизнеса и проблеме сексуального насилия.