Модель Эмили Ратаковски неожиданно вышла замуж

26-летняя американская модель Эмили Ратаковски неожиданно для многих вышла замуж. Звезда поделилась радостной новостью в Instagram, опубликовав несколько фото с церемонии. На снимках модель позирует с теперь уже мужем, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом.

Для многих это событие стало неожиданным, ведь целых три года Эмили встречалась со своим бывшим бойфрендом Джеффом Магидом, после расставания с которым, ни в прессе, ни в соцсетях не давала официальных комментариев по поводу своей личной жизни.

Фото: instagram.com/emrata

Для церемонии Эмили выбрала брючный костюм теплого желтого оттенка от Zara за 111 долларов (3000 гривен) и черную шляпу с вуалью.

"Итак, у меня для вас сюрприз. Я вышла замуж", – подписала снимки модель в Instagram.

Фото: instagram.com/emrata

Фото: instagram.com/emrata

Фото: instagram.com/emrata

Фото: instagram.com/emrata

26-летняя Ратаковски часто снимается в рекламных кампаниях известных брендов, в том числе марок нижнего белья. 26-летняя модель стала известность после съемки топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines".

Напомним, Эмили опубликовала снимок, на котором она позирует топлес на диване.

Ранее Эмили Ратаковски разместила соблазнительный ролик в нижнем белье.



