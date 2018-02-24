Модель Эмили Ратаковски неожиданно вышла замуж

Сегодня, 19:25

Такую новость звезда сообщила в Instagram историях

Эмили Ратаковски. Фото: Instagram
Эмили Ратаковски. Фото: Instagram

26-летняя американская модель Эмили Ратаковски неожиданно для многих вышла замуж. Звезда поделилась радостной новостью в Instagram, опубликовав несколько фото с церемонии. На снимках модель позирует с теперь уже мужем, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом. 

Для многих это событие стало неожиданным, ведь целых три года Эмили встречалась со своим бывшим бойфрендом Джеффом Магидом, после расставания с которым, ни в прессе, ни в соцсетях не давала официальных комментариев по поводу своей личной жизни.

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Фото: instagram.com/emrata

Для церемонии Эмили выбрала брючный костюм теплого желтого оттенка от Zara за 111 долларов (3000 гривен) и черную шляпу с вуалью. 

"Итак, у меня для вас сюрприз. Я вышла замуж", – подписала снимки модель в Instagram.

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Фото: instagram.com/emrata

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Фото: instagram.com/emrata

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Фото: instagram.com/emrata

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Фото: instagram.com/emrata

26-летняя Ратаковски часто снимается в рекламных кампаниях известных брендов, в том числе марок нижнего белья. 26-летняя модель стала известность после съемки топлес в клипе Робина Тика "Blurred Lines".

Напомним, Эмили опубликовала снимок, на котором она позирует топлес на диване.

Ранее Эмили Ратаковски разместила соблазнительный ролик в нижнем белье.  
модель, замуж, Эмили Ратаковски

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"Сегодня"

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