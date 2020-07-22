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Модель Хайди Клум не смогла застегнуть на себе любимые джинсы: фото

Сегодня, 18:30

Звезда подшутила над собой, опубликовав забавные снимки

Знаменитая 47-летняя немецкая супермодель Хайди Клум опубликовала на своей странице в Instagram необычные фото. В новой публикации звезда решила подшутить над собой и запечатлела, как она пытается застегнуть на себе джинсы, но они не сходятся на животе.

Таким образом Хайди решила в шуточной форме показать, как карантин повлиял на многих людей.

Хайди Клум
Хайди Клум
Фото: instagram.com/heidiklum

"Снимаем новый эпизод "У Америки есть таланты" сегодня вечером. Ну, и что теперь надеть?" – забавно подписала снимок модель.

Хайди Клум
Хайди Клум
Фото: instagram.com/heidiklum

Отметим, что Хайди Клум уже в течение нескольких лет сидит в жюри шоу "У Америки есть таланты". Хоть она родом из Германии, но уже долгое время проживает в США. В 2005-2014 годах Клум была замужем за музыкантом Силом, а в 2019 году она вышла замуж за музыканта из группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

Хайди Клум и Том Каулиц сыграли роскошную свадьбу – смотрите видео:

Напомним, Хайди Клум, которая ранее позировала обнаженной, занялась творчеством на карантине. Знаменитость опубликовала фотографию, на которой она стоит в белом бикини, развернувшись лицом к чистому мольберту. Фотографией Хайди Клум поделилась в своем Instagram.

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