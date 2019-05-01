Модель Каролин Биттенкурт утонула во время шторма

Девушка пыталась спасти своих питомцев, упавших за борт

Модель Каролин Биттенкурт утонула, спасая собак Фото: Instagram./cabitten

В Бразилии случилось несчастье с еще одной моделью. Во время шторма погибла известная модель и телеведущая Каролин Биттенкурт. 37-летняя девушка утонула, пытаясь спасти двоих щенков, упавших за борт, передает TMZ.

Каролин Биттенкурт Фото: Instagram./cabitten

Известно, что Каролин каталась на яхте у побережья бразильского Сан-Паулу. На судне с моделью находились ее супруг Жорже Сестини, а также питомцы. После того, как собак сильным ветром сдуло в воду, Биттенкурт бросилась спасать любимцев. Жорже прыгнул в воду вслед за женой, но вытащить ее из воды уже не смог. В результате мужчине пришлось несколько часов плыть к берегу, чтобы выжить.

Спасательная бригада отправилась на поиски тела модели. Ее нашли в понедельник, 29 апреля.

Отметим, что Каролин Биттенкурт и Жорже Сестини поженились в январе этого года. У модели осталась 17-летняя дочь от предыдущего брака.

Каролин Биттенкурт Фото: Instagram./cabitten

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