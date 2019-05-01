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Модель Каролин Биттенкурт утонула во время шторма

Девушка пыталась спасти своих питомцев, упавших за борт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
Модель Каролин Биттенкурт утонула, спасая собак
Модель Каролин Биттенкурт утонула, спасая собак
Фото: Instagram./cabitten

В Бразилии случилось несчастье с еще одной моделью. Во время шторма погибла известная модель и телеведущая Каролин Биттенкурт. 37-летняя девушка утонула, пытаясь спасти двоих щенков, упавших за борт, передает TMZ

Каролин Биттенкурт
Каролин Биттенкурт
Фото: Instagram./cabitten

Известно, что Каролин каталась на яхте у побережья бразильского Сан-Паулу. На судне с моделью находились ее супруг Жорже Сестини, а также питомцы. После того, как собак сильным ветром сдуло в воду, Биттенкурт бросилась спасать любимцев. Жорже прыгнул в воду вслед за женой, но вытащить ее из воды уже не смог. В результате мужчине пришлось несколько часов плыть к берегу, чтобы выжить. 

Спасательная бригада отправилась на поиски тела модели. Ее нашли в понедельник, 29 апреля. 

Отметим, что Каролин Биттенкурт и Жорже Сестини поженились в январе этого года. У модели осталась 17-летняя дочь от предыдущего брака. 

Каролин Биттенкурт
Каролин Биттенкурт
Фото: Instagram./cabitten

Напомним, что ранее в сети появилось последнее сообщение певицы Юлии Началовой

Мы также писали о том, что певица МакSим дала первый комментарий после жуткого ДТП.

В этом видео смотрите о трагической гибели модели Иванны Смит:

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