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Модель Кэти Пайпер, которую облили кислотой, перенесла новую операцию: фото

Сегодня, 18:25

Девушке провели операцию на глазу

36-летней британской модели и журналистке Кэти Пайпер, которую в 2008 году облили серной кислотой, провели очередную операцию на лице. На этот раз девушке прооперировали глаз, на который она ослепла в результате трагедии. Всего Пайпер перенесла более 40 операций.

В своем Instagram-аккаунте девушка опубликовала снимок, на котором она позирует с букетом цветов. Ее голова перебинтована, а повязка закрывает левый глаз.

Кэти Пайпер
Кэти Пайпер
Фото: instagram.com/katiepiper_

В интервью британскому шоу Lorraine девушка призналась, что чувствует улучшения, сообщает Daily Mail.

"Глаз пока еще немного зудит и печет, но это всегда является признаком исцеления, так что все хорошо. Я почти не переживала из-за операции. Я делала их уже много раз. Мне провели пересадку века", – прокомментировала Пайпер.

Так Кэти Пайпер выглядела до нападения и операций:

Фото: https://4tololo.ru/

История трагедии Кэти Пайпер

В 2008 году Кэти Пайпер подверглась нападению неизвестного мужчины на улице, который выплеснул ей в лицо серную кислоту. Позже оказалось, что преступника нанял бывший парень Пайпер Дэниел Линч, который ранее уже наносил вред Кэти: мужчина избил и изнасиловал девушку спустя две недели их отношений. Он также угрожал убить ее.

Кэти была настолько испугана, что не стала обращаться в полицию и не раскрывала подробности инцидента врачам. После этого Дэниел пытался извиниться перед девушкой по телефону. Спустя всего два дня после нападения, по просьбе Линча, девушка отправилась в интернет-кафе, чтобы прочесть его сообщение на Facebook, в котором он якобы просит прощения за содеянное.

Кэти Пайпер
Кэти Пайпер
Фото: instagram.com/katiepiper_

Ничего не подозревая, Кэти вышла на улицу. Пайпер увидела перед собой неизвестного мужчину, который шел на нее с чашкой в руке. Когда он выплеснул содержимое ей в лицо, девушка подумала, что это просто очень горячий кофе.

Дэниела Линча и его напарника, который совершил преступление, арестовали. Оба получили пожизненное заключение.

О своей трагедии и жизни после нее, в 2011 году Пайпер выпустила автобиографию "Красивая". После этого девушке удалось не просто стать известной, начать заниматься благотворительностью и вдохновлять людей по всему миру, но и выйти замуж. В 2015 году Кэти сказала "да" своему возлюбленному Ричарду Саттону. Пара воспитывает двух дочерей.

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