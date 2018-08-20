Модель Лили Олдридж ждет второго ребенка от известного музыканта

Лили уже воспитывает 6-летнюю дочь Дикс Перл

Лили Олдридж. Фото: instagram.com/lilyaldridge

32-летняя "ангел" Victoria's Secret Лили Олдридж поделилась радостной новостью в Instagram: модель объявила о том, что она ждет второго ребенка от своего мужа, 36-летнего вокалиста и гитариста группы Kings of Leon Калеба Фоллоуилла. Лили разместила в Instagram фотографию в купальнике, на которой показала немного округлившийся животик.

"Сюрприз", – лаконично подписала снимок Лили.

Лили Олдридж Фото: instagram.com/lilyaldridge

Эта публикация в Instagram собрала почти 400 тысяч "лайков" и более семи тысяч комментариев с поздравлениями.

Лили и Калеб познакомились на фестивале Coachella в 2007 году. Четыре года спустя они поженились на ранчо Сан-Исидро в Монтесито (штат Калифорния), а в июне 2012 года у них родилась дочь Дикси Перл.

Группа Kings of Leon, солистом которой является Калеб, это американская музыкальная группа, играющая в стиле альтернативный рок.

Отметим, что их кавер на песню Селены Гомес Hands to Myself стал очень популярным в сети.