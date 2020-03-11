Модель рlus-size Эшли Грэм поделилась эмоциональным фото во время родов

Звезда показала момент рождения ее первенца

Американская известная рlus-size модель Эшли Грэм не перестает удивлять поклонниками откровениями. Во время и после беременности знаменитость показывала, как менялось ее тело и не чувствовала никакого смущения. Более того, Эшли на днях поделилась эмоциональным кадром, который был сделан прямо во время родов.

На своей странице в Instagram Эшли Грэм поделилась истинной эмоцией, которую она испытала во время появления на свет своего первенца. По словам модели рlus-size, самую сильную боль в жизни она испытала во время родов, но и одновременно для нее это самое главное достижение.

Эшли Грэм во время родов Фото: instagram.com/ashleygraham

"Вот такой вид имеет моя сила. Роды – это самая сильная боль, которую я когда-либо испытывала, и мое главное достижение...Поймите, что, несмотря на все страдания и испытания, которые мы, женщины, чувствуем, мы сильны, могущественны и способны достичь большого", – написала новоиспеченная мама.

Более подробно о родах Эшли Грэм смотрите в сюжете:

Известная plus-size модель Эшли Грэм, которая на девятом месяце беременности полностью обнажилась, впервые показала фото своего новорожденного сына. Отметим, что 18 января 32-летняя знаменитость впервые стала мамой.

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