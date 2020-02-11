Модель рlus-size Эшли Грэм показала тело спустя три недели после родов: фото

Модель призналась, что ей сложно восстанавливать форму

Модель рlus-size Эшли Грэм Фото: Getty Images

Американская известная рlus-size модель Эшли Грэм спустя три недели после родов первенца показала, как изменилось ее тело. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в бюстгальтере и шортах.

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32-летняя Эшли Грэм призналась поклонникам, что восстановление после родов – не самый легкий процесс. Более того, она даже предположить не могла, что одноразовое белье станет ее самым любимым предметом одежды.

Тело Эшли Грэм после родов Фото: instagram.com/ashleygraham

"Поднимите руку, если вы не знали, что будете менять свои собственные подгузники. После стольких лет в моде я никогда не могла предположить, что одноразовое нижнее белье будет моим любимым предметом одежды, но вуаля! Никто не говорит о процессе восстановления, через который проходят молодые мамы. Друзья, я хотела показать вам, что это не радуга и бабочки! Это было трудно. Невероятно, с какими препятствиями мы все еще сталкиваемся, когда говорим о том, что действительно переносят женщины", – откровенно написала новоиспеченная мама.

Известная plus-size модель Эшли Грэм, которая на девятом месяце беременности полностью обнажилась, впервые показала фото своего новорожденного сына. Отметим, что 18 января 32-летняя знаменитость впервые стала мамой.

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