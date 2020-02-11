Модель рlus-size Эшли Грэм показала тело спустя три недели после родов: фото
Модель призналась, что ей сложно восстанавливать форму
Американская известная рlus-size модель Эшли Грэм спустя три недели после родов первенца показала, как изменилось ее тело. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в бюстгальтере и шортах.
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32-летняя Эшли Грэм призналась поклонникам, что восстановление после родов – не самый легкий процесс. Более того, она даже предположить не могла, что одноразовое белье станет ее самым любимым предметом одежды.
"Поднимите руку, если вы не знали, что будете менять свои собственные подгузники. После стольких лет в моде я никогда не могла предположить, что одноразовое нижнее белье будет моим любимым предметом одежды, но вуаля! Никто не говорит о процессе восстановления, через который проходят молодые мамы. Друзья, я хотела показать вам, что это не радуга и бабочки! Это было трудно. Невероятно, с какими препятствиями мы все еще сталкиваемся, когда говорим о том, что действительно переносят женщины", – откровенно написала новоиспеченная мама.
Известная plus-size модель Эшли Грэм, которая на девятом месяце беременности полностью обнажилась, впервые показала фото своего новорожденного сына. Отметим, что 18 января 32-летняя знаменитость впервые стала мамой.
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