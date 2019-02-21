Модель с витилиго странно станцевала на Brit Awards: реакция сети

Модель вызвала бурную реакцию пользователей сети

Винни Харлоу Фото: instagram.com/winnieharlow

20 февраля состоялось вручение престижной премии, британского аналога американской "Грэмми 2019" - Brit Awards 2019. На красной дорожке премии, а также на сцене выступило большое количество как британских, так и американских звезд.

Церемония началась очень эффектно – с выступления актера Хью Джекмана, который исполнил песню The Greatest Show из фильма "Величайший шоумен". К слову, актер на днях попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Не менее запоминающимся стало выступление популярного британского певца Сэма Смита, к которому присоединилась на сцене известная модель с витилиго (нарушение пигментации кожи) Винни Харлоу. Многие пользователи сети после того, как парочка выступила на сцене, оставили свои отзывы о танце Винни, назвав его "весьма странным".

Винни Харлоу и Сэм Смит Фото: скриншот

"Танец Винни Харлоу – это я я в клубе, в два часа ночи,когда я слишком перепила", "Не пойму, почему Винни Харлоу так странно танцует вокруг Сэма Смита?", – пишут пользователи сети.

Комментарии пользователей Twitter

Также в сети опубликовали фрагмент номера с танцем Харлоу:

Напомним, Винни Харлоу прошлась по подиуму на шоу Victoria`s Secret 2018.

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