Супермодель Снежана Онопко после 10 лет побоев: "Муж насиловал меня"

Манекенщица боялась рожать детей от бизнесмена

В конце апреля украинская модель Снежана Онопко заявила, что после 10 лет брака уходит от своего супруга – бизнесмена Николая Щура. По словам 33-летней манекенщицы, причиной для этого послужили физическое насилие и измены со стороны мужчины. Более того, модель утверждает, что Николай забрал у нее автомобиль, ее личные вещи и даже драгоценности.

Но на этом обвинения в сторону мужчины не закончились – Онопко шокировала признанием, что бизнесмен насиловал ее, будучи в неадекватном состоянии. Как поделилась Снежана, год назад Николай вышел из тюрьмы, где сидел за мошенничество, и с этого момента ситуация ухудшилась. Онопко призналась, что не решалась рожать от него детей, поэтому ни разу за 10 лет не была беременна.

Супермодель Снежана Онопко Фото: instagram.com/snejanaonopka15

"Год назад муж вышел из тюрьмы – сидел за мошенничество. С тех пор у него началась полнейшая деградация. До этого он бил меня на протяжении девяти лет. Когда мы поженились, я переехала к нему. С этого момента начались побои. Человек бил, после чего становился на колени, рыдал, просил прощения. Я прощала. Бывало такое, что я приходила в себя только через три дня после битья. Сейчас Коля делает все, чтобы отобрать у меня имущество... Детей у нас общих нет. Ни разу за 10 лет не была беременна. Я понимала, что если рожу от него, то будет смерть. Ни разу не обращалась в полицию... Сейчас решила предать все огласке, потому что муж, будучи в неадекватном состоянии, стал меня насиловать", – рассказала Снежана изданию Starhit.

Про токсичные отношения смотрите в сюжете:

Николай Щур также поднимал руку и на маму модели: "Как-то он свалил ее на пол, стал бить ногами. Потом распорядился, чтобы маму отвезли в больницу и наказал ей ничего не рассказывать, угрожал. Я пыталась сбежать, но дома у нас повсюду была охрана. Меня ловили в носках зимой и приводили назад. Коля все время угрожал тем, что у меня никогда не будет семьи, если я уйду. Это все чистая правда".

Онопко не единственная женщина, которая поделилась с поклонниками деталями своей личной жизни. Недавно Анфиса Чехова рассказала, как ее жестоко избил любимый мужчина.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться