Модель Талес Соарес умер прямо на подиуме: шокирующие подробности

26-летний манекенщик Талес Соарес умер во время дефиле в Бразилии

Модель Талес Соарес умер во время дефиле Фото: instagram/tales.cotta

Последний день Недели моды в Сан-Паулу запомнится гостям трагедией – во время одного из дефиле скончался модель Талес Соарес. 26-летний манекенщик упал прямо на показе. Поспешившие на помощь медики не успели спасти парня, пишет ВВС.

Официальная причина смерти Соареса пока не называется. По словам свидетелей, парень споткнулся на подиуме и упал. Зрители не отреагировали на неудачу модели, пока Талеса не начало трясти, а изо рта у него не пошла пена. Медики, дежурившие на месте проведения показа, поспешили спасти пострадавшего, срочно доставив его в больницу. Однако там им пришлось лишь констатировать смерть молодого человека.

Модель Талес Соарес умер во время дефиле Фото: instagram/tales.cotta

Издание отмечает, что модели, которые общались с Талесом до начала мероприятия рассказали, что он нервничал и был голоден. Соарес был веганом, а в месте, где проходило шоу, не было подходящей для него еды. А организаторы мероприятия выразили мнение, что падение манекенщика произошло из-за того, что он мог запутаться в шнурках обуви.

Напомним, что ранее в сети появилось последнее сообщение певицы Юлии Началовой, которая умерла после того, как перенесла операцию.

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