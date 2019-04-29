Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Модель Талес Соарес умер прямо на подиуме: шокирующие подробности

26-летний манекенщик Талес Соарес умер во время дефиле в Бразилии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
Модель Талес Соарес умер во время дефиле
Модель Талес Соарес умер во время дефиле
Фото: instagram/tales.cotta

Последний день Недели моды в Сан-Паулу запомнится гостям трагедией – во время одного из дефиле скончался модель Талес Соарес. 26-летний манекенщик упал прямо на показе. Поспешившие на помощь медики не успели спасти парня, пишет ВВС

Официальная причина смерти Соареса пока не называется. По словам свидетелей, парень споткнулся на подиуме и упал. Зрители не отреагировали на неудачу модели, пока Талеса не начало трясти, а изо рта у него не пошла пена. Медики, дежурившие на месте проведения показа, поспешили спасти пострадавшего, срочно доставив его в больницу. Однако там им пришлось лишь констатировать смерть молодого человека. 

Модель Талес Соарес умер во время дефиле
Модель Талес Соарес умер во время дефиле
Фото: instagram/tales.cotta

Издание отмечает, что модели, которые общались с Талесом до начала мероприятия рассказали, что он нервничал и был голоден. Соарес был веганом, а в месте, где проходило шоу, не было подходящей для него еды. А организаторы мероприятия выразили мнение, что падение манекенщика произошло из-за того, что он мог запутаться в шнурках обуви. 

Напомним, что ранее в сети появилось последнее сообщение певицы Юлии Началовой, которая умерла после того, как перенесла операцию. 

Мы также писали о том, что известный комик скончался во время своего выступления на сцене.

О том, как украинские девушки покоряют подиумы Азии, смотрите в нашем ролике:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

умер мода модель
Реклама

Новости партнеров

У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
У Ларисы Гузеевой опустились руки из-за горя в семье
Вкуснейшая картошка, запеченная в духовке
Вкуснейшая картошка, запеченная в духовке
Печеночный салат: новогодний рецепт от фудблогера Калниной
Печеночный салат: новогодний рецепт от фудблогера Калниной
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Популярные статьи

Сегодня, 09:05Fun

Понедельник после Пасхи 2019: обычаи, традиции, приметы

Вчера, 09:41Fun

Поздравления с Пасхой 2019 в прозе: картинки и открытки

Вчера, 09:39Fun

С Пасхой 2019: короткие поздравления в стихах

Вчера, 09:37Fun

Пасха 2019: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Вчера, 09:35Fun

Пасха 2019: поздравления и лучшие картинки

Вчера, 08:37Fun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Вчера, 07:57Travel

Куда пойти на Пасху в Киеве: афиша мероприятий

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам нужно успокоить агрессию, а Овнам – заняться тем, что приносит удовольствие

Вчера, 04:14Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

27 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

27 апреляFun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

27 апреляFun

Благодатный огонь 2019: священник раскрыл тайну, как это происходит

27 апреляFun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

27 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждет финансовый успех, а Близнецы почувствуют удовольствие от жизни

26 апреляПсихология

Гороскоп на май 2019 для знака Козерог: наступает время приятных перемен в личной жизни

26 апреляFun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

Новости партнеров

Китайцы вовсю скупают б/у устройства
Китайцы вовсю скупают б/у устройства
Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
Быстрые чебуреки - и тесто не нужно
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Пугачева закрыла рот«выскочившей из помойки» Кудрявцевой
Пугачева закрыла рот«выскочившей из помойки» Кудрявцевой
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
Жгучая красотка, которая
Жгучая красотка, которая "приклеет" мужчин к экрану