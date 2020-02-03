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Модели Victoria's Secret подвергались насилию со стороны экс-директора: расследование журналистов

Эда Разека обвиняют в домогательствах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:02
Эд Разек c моделями Victoria's Secret
Эд Разек c моделями Victoria's Secret
Фото: Getty Images

Вслед за официальным заявлением о прекращении одного из самых популярных шоу мира Victoria's Secret Fashion Show вокруг компании назрел еще один громкий скандал. Множество молодых девушек мечтают стать частью масштабного модного показа и пройтись в купальнике по подиуму, но мало кто знает, что "ангелы" Victoria's Secret подвергались домогательству и запугиванию со стороны экс-директора по маркетингу бренда женского белья Эда Разека.

Смотрите в сюжете, что происходит с Victoria's Secret:

Издание The New York Times опубликовало расследование, в котором раскрываются жуткие моменты. Оказывается, что уже около 30 бывших и нынешних работниц подтвердили, что на протяжении многих лет страдали от издевательств и домогательств руководства. Эд Разек работал в модной сфере на протяжении 36 лет и ушел в отставку в августе 2019 года.

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Модель Алисса Миллер заявила, что экс-директор является женоненавистником и вспомнила одну из его фраз: "Я носитель власти. Я могу создать тебя или уничтожить". Также манекенщица заявила, что во время кастингов Эд принуждал девушек оставлять личные номера телефонов и всячески пытался притронуться к молодым телам. Одна из "ангелов" заверила, что мужчина несколько раз предлагал ей отправиться в совместное путешествие, обосновывая его сексуальным влечением: "Я хочу овладеть тобой в каком-то сексуальном месте".

От домогательств экс-директора страдала даже именитая модель Белла Хадид.

Белла Хадид
Белла Хадид
Фото: instagram.com/bellahadid

"Меня больше всего беспокоило, насколько прижилось такое поведение. Над ним смеялись и воспринимали его как норму... И любого, кто пытался что-то с этим сделать, не просто игнорировали – его наказывали", – заявила бывшая менеджер бренда Кейси Кроу Тейлор.

Сам Эд опроверг все обвинения и заявил, что его слова вырваны из контекста.

Напомним, что в 2018 году на шоу Victoria's Secret Эльза Хоск вышла в Fantasy Bra за миллион долларов.

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Источник: The New York Times
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