Карьера модели, медицина и музыка: чем занимаются повзрослевшие дети украинских звезд

Узнайте в нашей подборке, как складываются жизнь звездных наследников

Популярность родителей, учеба за границей и нужные знакомства – с юного возраста дети знаменитостей окружены возможностями. Но не каждый из них ступает на творческую тропу и повторяет судьбу звездных родителей. Сегодня.Lifestyle поинтересовались, как сложилась жизнь детей украинских артистов и чем сейчас они занимаются.

Маша Полякова

Маша Полякова Фото: instagram.com/mashapolyakova

15-летняя дочь украинской певицы Оли Поляковой с юного возраста начала зарабатывать. В Instagram Маша рекламирует услуги и товары. У нее уже 143 тысячи подписчиков, а заработок исчисляется тысячами гривен в месяц.

"Маша – совершенно самостоятельная, взрослая девочка. Удивительная! Которая ведет свой Instagram. У нее уже 140 тыс. фолловеров. Она зарабатывает деньги, она полностью одевается сама. 10 тысяч гривен в неделю эта девочка зарабатывает. Она уже может кормить семью… Ну не 10 000 гривен, а 7500-8000 гривен. Это постоянная ее такса", – признавалась ранее "Королева ночи".

Оля и Маша Поляковы Фото: instagram.com/mashapolyakova

Но на этом девочка не останавливается, она всерьез увлекается моделингом – прошлым летом Маша летала в модельную школу, где обучалась мастерству у украинской манекенщицы Аллы Костромичевой.

Злата Митчелл

Ольга Фреймут и Злата Митчелл Фото: instagram.com/freimutolia

14-летняя дочь украинской ведущей Ольги Фреймут также берет пример со звездной мамы и ведет активную публичную жизнь. Злата Митчелл не пропускает кинопремьер и выходов в свет, позируя на красных дорожках столичных мероприятий. Старшую дочь Ольга родила от британца, поэтому Злата часто ездит в Лондон и отлично знает английский язык.

Злата запустила свою линию одежды Фото: instagram.com/zlata_mitchell

В свои 14 лет звездная девочка успела запустить собственную линию одежды MITCHELL CLOTHING и всерьез увлеклась современными танцами. На своей странице в Instagram Злата часто публикует короткие видео, на которых демонстрирует танцевальное мастерство.

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Мария-Барбара Кузьменко

Мария-Барбара Кузьменко со своим мужем Виктором Фото: instagram.com/miss___mariya

Дочь погибшего 2 февраля 2015 года украинского музыканта Андрея Кузьменко долгое время не появлялась на публике. После смерти отца о ней ничего не было известно на протяжении пяти лет. Под конец 2019 года Мария-Барбара удивила всех неожиданной новостью: 22-летняя девушка вышла замуж за своего сокурсника.

Дочь Кузьмы Скрябина не пошла по стопам творческого отца и поступила в медицинский вуз, где и познакомилась со своим будущим супругом. Свадьба состоялась 20 декабря 2019 года в одном из столичных ресторанов.

Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya Свадьба Марии-Барбары Кузьменко Фото: instagram.com/miss___mariya 1/9

Супругом Барбары стал ее сокурсник – Виктор Тур. Они вместе учатся в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца, куда и Виктор, и Барбара поступили в 2014 году.

Глеб Оверчук

Сын Ирины Билык Глеб Оверчук Фото: instagram.com/glebover.mp4

А вот 20-летний сын культовой украинской певицы Ирины Билык Глеб пошел по стопам знаменитой матери. Он не скрывает своего пристрастия к музыке. Глеб родился от Андрея Оверчука, известного как модель, – с ним певица встречалась с 1998 по 2002 год. Пара обвенчалась, но в официально так и не узаконила свои отношения.

Четыре года назад Глеб даже снялся в клипе финалистки Нацотбора "Евровидения-2013" Marietta Ways, перевоплотившись в мистического рокера.

Сейчас Глеб учится на юриста в Киевском национальном университете имени Т.Г. Шевченко и встречается с девушкой Алисой. После свадьбы своей крестницы Алины Гросу Ирина выложила фото сына с невестой и намекнула на их свадьбу.

Скриншот из соцсети

Диана Зиброва

Павел Зибров с женой и дочерью Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Дочка украинского артиста Павла Зиброва Диана радует своих родителей достижениями – 23-летняя девушка уже окончила бакалаврат в Киевском институте международных отношений. Диана даже успела украсить январскую обложку известного глянца L’Оfficiel Baltics. Фотосессия прошла на улицах Лондона.

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Это уже не первая fashion-съемка дочери Зиброва. Она уже сотрудничала с изданием FPost и участвовала в проектах в Монако, Болонье и Париже. Диана уверена, что сейчас выразить себя в этом творчестве может любой, кто чувствует в себе силу, независимо от возраста, параметров или врожденных особенностей.

Евгения Пономарева

Александр Пономарев с дочкой Евгенией Фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Дочь певца Александра Пономарева и Алены Мозговой выросла абсолютно равнодушной к гламурной жизни. Несмотря на статусность родителей, Евгения предпочитает более скромную и спокойную жизнь. 22-летняя девушка ищет себя в разных профессиях. Сейчас она работает в Португалии. Но чем занимается Евгения, неизвестно.

Дочь Пономарева с детства мечтала стать певицей и даже окончила Киевскую академию эстрадного и циркового искусств, но после выпуска передумала оставаться в профессии. Несколько лет назад Евгения даже пробовала себя в роли журналиста, но потом переключилась на кулинарию и подрабатывала поваром.

Мария Кравец

Елена Кравец с дочкой Марией Фото: instagram.com/lennykravets

Старшая дочь звезды "Квартала 95" Елены Кравец Мария поражает абсолютным сходством со своей матерью. 17-летняя девушка недавно попробовала себя в роли модели, став лицом украинского бренда одежды Марины Лирник. Кроме того, дочка Кравец профессионально занимается танцами.

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