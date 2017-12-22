Модная битва: Ани Лорак и Джиджи Хадид в одинаковых мини за 1200 долларов

Вчера, 09:01

Певица приняла участие в съемках новогодней программы "Угадай мелодию"

Ани Лорак. Фото: Instagram
Ани Лорак. Фото: Instagram

Певица Ани Лорак похвасталась эффектным образом. Каролина вместе с Сергеем Лазаревым и Филиппом Киркоровым приняла участие в съемках новогодней программы "Угадай мелодию".

На странице в Instagram Филипп Киркоров поделился фото со съемок. Для выхода в свет Ани выбрала наряд из коллаборации Balmain x H&M.

Стоимость мини с вышивкой составляет 1240 долларов (около 34 тысяч гривен).

Наряд как у Лорак можно найти в гардеробе известной супермодели Джиджи Хадид. В стильном платье Хадид появилась на вечеринке журнала Harper's Bazaar в Нью-Йорке еще в 2015 году.

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: Instagram 

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Фото: REX

Недавно Ани Лорак выпустила клип на композицию "Новый бывший". В видеоролике Ани Лорак играет героиню, которая принимает решение записать некогда любимого мужчину в бывшие. По сюжету главная героиня расстается с любимым мужчиной и переживает ситуацию изнутри. 

На съемках клипа на композицию "Новый бывший" Ани Лорак удивила откровенным и смелым образом.
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Источник:

"Сегодня"

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