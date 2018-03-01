Модная битва: Ани Лорак и Вера Брежнева появились в похожих нарядах

Певица Ани Лорак продемонстрировала стильный деловой образ. Исполнительница стала гостьей ток-шоу "Вечерний Ургант".

Каролина пришла к Ивану Урганту в черном костюме, который выгодно подчеркнул ее фигуру. Свой образ Ани дополнила висячими серьгами, прической с эффектом мокрых волос и босоножками в тон.

Фото: Instagram

Похожий образ на днях показала Вера Брежнева. Певица предпочла для телевизионных съемок жакет со спущенными плечами от украинского дизайнера Артема Климчука и брюки от Игоря Чапурина. Элегантный образ Веры завершили блестящие лодочки от Charlotte Olympia.

Фото: Instagram

Ранее Ани Лорак рассказала, почему в ее клипах часто присутствуют сцены в ванной.

Напомним, Ани Лорак предстала на сцене в сексуальном наряде, который не пришелся по душе ее поклонникам. Певица опубликовала фото, на котором запечатлена в костюме фиолетового цвета, состоящем из топа и шорт (напоминают высокие трусы) и цветастой накидке.