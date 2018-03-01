Модная битва: Ани Лорак и Вера Брежнева появились в похожих нарядах

Сегодня, 10:01

Ани Лорак стала гостьей ток-шоу "Вечерний Ургант"

Ани Лорак. Фото: Instagram
Ани Лорак. Фото: Instagram

Певица Ани Лорак продемонстрировала стильный деловой образ. Исполнительница стала гостьей ток-шоу "Вечерний Ургант".

Каролина пришла к Ивану Урганту в черном костюме, который выгодно подчеркнул ее фигуру. Свой образ Ани дополнила висячими серьгами, прической с эффектом мокрых волос и босоножками в тон.

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Фото: Instagram    

Похожий образ на днях показала Вера Брежнева. Певица предпочла для телевизионных съемок жакет со спущенными плечами от украинского дизайнера Артема Климчука и брюки от Игоря Чапурина. Элегантный образ Веры завершили блестящие лодочки от Charlotte Olympia.

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Фото: Instagram    

Ранее Ани Лорак рассказала, почему в ее клипах часто присутствуют сцены в ванной

Напомним, Ани Лорак предстала  на сцене в сексуальном наряде, который не пришелся по душе ее поклонникам. Певица опубликовала фото, на котором запечатлена в костюме фиолетового цвета, состоящем из топа и шорт (напоминают высокие трусы) и цветастой накидке. 
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"Сегодня"

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