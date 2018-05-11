Модная битва: Катя Осадчая и Надя Дорофеева носят одинаковые топы за восемь тысяч гривен
В творении от Кати Сильченко Надя была замечена на съемках рекламы косметического бренда
Известным модницам Наде Дорофеевой и Екатерине Осадчей пришлись по вкусу одинаковые топы от украинского бренда theCOAT by Katya Silchenko.
Напомним, на Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский фестиваль. В Канны, после отдыха на Мальдивах, отправилась и ведущая Катерина Осадчая.
Для интервью с актрисой Джулианной Мур ведущая выбрала оригинальный топ с объемными рукавами, стоимостью 320 долларов (8387 гривен), и белую юбку.
В творении от Кати Сильченко солистка группы "Время и Стекло" была замечена на съемках рекламы косметического бренда.
Ранее Екатерина Осадчая примерила красивое льняное платье со спущенными рукавами от украинского дизайнера Юлии Магдыч.
Напомним, Катя Осадчая выбралась на прогулку с Джамалой и ее сыном. Катерина выбрала розовый двубортный жакет от украинского бренда MustHave с карманами, стоимостью три тысячи гривен, зеленые укороченные брюки и джемпер.
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