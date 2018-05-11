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Модная битва: Катя Осадчая и Надя Дорофеева носят одинаковые топы за восемь тысяч гривен

В творении от Кати Сильченко Надя была замечена на съемках рекламы косметического бренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:31
Надя Дорофеева. Фото: Instagram
Надя Дорофеева. Фото: Instagram

Известным модницам Наде Дорофеевой и Екатерине Осадчей пришлись по вкусу одинаковые топы от украинского бренда theCOAT by Katya Silchenko. 

Напомним, на Лазурном берегу стартовал 71-й Каннский фестиваль. В Канны, после отдыха на Мальдивах, отправилась и ведущая Катерина Осадчая. 

Для интервью с актрисой Джулианной Мур ведущая выбрала оригинальный топ с объемными рукавами, стоимостью 320 долларов (8387 гривен), и белую юбку.

В творении от Кати Сильченко солистка группы "Время и Стекло" была замечена на съемках рекламы косметического бренда.

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Надя Дорофеева
Фото: скриншот
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Катя Осадчая и Джулианна Мур
Фото: Instagram
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Топ как у Кати Осадчей и Нади Дорофеевой
Фото: скриншот

Ранее Екатерина Осадчая примерила красивое льняное платье со спущенными рукавами от украинского дизайнера Юлии Магдыч.

Напомним, Катя Осадчая выбралась на прогулку с Джамалой и ее сыном. Катерина выбрала розовый двубортный жакет от украинского бренда MustHave с карманами, стоимостью три тысячи гривен, зеленые укороченные брюки и джемпер.

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Источник: "Сегодня"

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