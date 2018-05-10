Модная битва: Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт и Леа Сейду появились в Каннах в брючных костюмах

Кейт Бланшетт предпочла бледно-розовый наряд от Stella McCartney

Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт. Фото: AFP

8 мая стартовал 71-й Каннский кинофестиваль. В этот день на ступенях у Дворца фестивалей и конгрессов традиционно состоялась торжественная церемония открытия. Фильмом, давшим старт конкурсу, в этом году стала драма "Все знают". Главные роли в картине исполнили Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Для выхода на красную дорожку Пенелопа Крус выбрала черное платье на тонких бретелях от Chanel.

Жюри основного конкурса возглавляет в этом году Кейт Бланшетт. Оценивать новые работы будут – Кристен Стюарт, Леа Сейду, сценарист Дени Вильнев, режиссер Андрей Звягинцев, актер Чанг Чен, сценарист и продюсер Ава Дюверней, режиссер Робер Гедигян и певица Бурунди Хадья Нин.

В преддверии открытия фестиваля, на набережной Круазет собрались члены жюри нынешнего смотра, чтобы принять участие в фотоколле и ответить на вопросы журналистов во время пресс-конференции.

Интересно, что Кейт Бланшетт, Кристен Стюарт и Леа Сейду появились перед фотографами в стильных брючных костюмах.

Кейт Бланшетт предпочла бледно-розовый наряд от Stella McCartney, Кристен Стюарт выбрала образ из коллекции Chanel Resort 2019, а Леа Сейду позировала в костюме изумрудного цвета от Louis Vuitton.

Жюри Каннского кинофестиваля Фото: AFP

Кейт Бланшетт в Каннах Фото: AFP

Жюри Каннского кинофестиваля Фото: AFP

Напомним, Джулианна Мур стала одной из самых яркий гостей церемонии открытия. Актриса появилась на красной дорожке в элегантном алом платье от Givenchy с перьями.

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