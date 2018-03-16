Модная битва: Тина Кароль и Надя Дорофеева в прозрачных плащах за восемь тысяч гривен

Надя Дорофеева в плаще от Дафны Мэй посетила Неделю моды в Нью-Йорке

Тина Кароль и Надя Дорофеева были замечены в одинаковых плащах от украинского бренда. В творении от Dafna May Кароль появилась клипе на композицию "Дика вода".

Напомним, 8 марта состоялась премьера музыкального фильма "Интонации Тины Кароль". Фильм состоит из двух частей: интервью поп-дивы и музыкального visual album, который содержит видеоклип к каждой песне из новой пластинки. Всего за два месяца после релиза, альбом "Интонации" получил статус мультиплатинового.

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в плаще от Дафны Мэй посетила Неделю моды в Нью-Йорке.

Поверх джинсов и топа Надя надела ультрамодный прозрачный пластиковый плащ (8140 гривен), дополнив образ маленькой белой сумкой на поясе из коллекции Caviar осень-зима 18/19.

Тина Кароль. Фото: Instagram

Надя Дорофеева. Фото: Instagram

Напомним, Тина Кароль продемонстрировала эффектный и сексуальный образ. Тина выступила на "Большом весеннем концерте" во дворце "Украина". Кароль примерила оригинальное платье золотистого оттенка от Dafna MAY.