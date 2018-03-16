Модная битва: Тина Кароль и Надя Дорофеева в прозрачных плащах за восемь тысяч гривен

Сегодня, 10:01

Надя Дорофеева в плаще от Дафны Мэй посетила Неделю моды в Нью-Йорке

Тина Кароль. Фото: &quot;Сегодня&quot;
Тина Кароль. Фото: "Сегодня"

Тина Кароль и Надя Дорофеева были замечены в одинаковых плащах от украинского бренда. В творении от Dafna May Кароль появилась клипе на композицию "Дика вода".  

Напомним, 8 марта состоялась премьера музыкального фильма "Интонации Тины Кароль". Фильм состоит из двух частей: интервью поп-дивы и музыкального visual album, который содержит видеоклип к каждой песне из новой пластинки. Всего за два месяца после релиза, альбом "Интонации" получил статус мультиплатинового. 

Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в плаще от Дафны Мэй посетила Неделю моды в Нью-Йорке.

Поверх джинсов и топа Надя надела ультрамодный прозрачный пластиковый плащ (8140 гривен), дополнив образ маленькой белой сумкой на поясе из коллекции Caviar осень-зима 18/19.

2_2028

Тина Кароль. Фото: Instagram

3_864

Надя Дорофеева. Фото: Instagram

1_4016

Напомним, Тина Кароль продемонстрировала эффектный и сексуальный образ. Тина выступила на "Большом весеннем концерте" во дворце "Украина". Кароль примерила оригинальное платье золотистого оттенка от Dafna MAY
Тина Кароль, Кароль, время и стекло, дорофеева, Dafna May

Вы сейчас просматриваете новость "Модная битва: Тина Кароль и Надя Дорофеева в прозрачных плащах за восемь тысяч гривен". Другие Новости шоу бизнеса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шоу-бизнес

Сергей Бабкин. Фото: пресс-служба

Звездные тренеры "Голосу країни-8" полностью укомплектовали свои команды

12 Марта, 13:00

Одной из участниц седьмого выпуска стала Алиса Космос - солистка группы "KAMON!!!"

Шоу-бизнес

Тина Кароль. Фото: пресс-служба 1+1

Тина Кароль появилась на концерте в сексуальном наряде от Dafna MAY

10 Марта, 09:02

Образ Тины дополнили модные мюли
Загрузка...

Шоу-бизнес

Тина Кароль. Фото: Антон Кулаковский

Тина Кароль представила сразу семь новых клипов

9 Марта, 13:00

В новом фильме Тина Кароль поделилась до сих пор неизвестными подробностями своей личной жизни

Шоу-бизнес

Камалия. Фото: пресс-служба 1+1

"Голос країни-8": Камалия покорила звездных тренеров

5 Марта, 13:15

Тина Кароль не узнала голос известной певицы
Загрузка...