Модная битва: Тина Кароль и Надя Дорофеева в прозрачных плащах за восемь тысяч гривен
Надя Дорофеева в плаще от Дафны Мэй посетила Неделю моды в Нью-Йорке
Тина Кароль и Надя Дорофеева были замечены в одинаковых плащах от украинского бренда. В творении от Dafna May Кароль появилась клипе на композицию "Дика вода".
Напомним, 8 марта состоялась премьера музыкального фильма "Интонации Тины Кароль". Фильм состоит из двух частей: интервью поп-дивы и музыкального visual album, который содержит видеоклип к каждой песне из новой пластинки. Всего за два месяца после релиза, альбом "Интонации" получил статус мультиплатинового.
Солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в плаще от Дафны Мэй посетила Неделю моды в Нью-Йорке.
Поверх джинсов и топа Надя надела ультрамодный прозрачный пластиковый плащ (8140 гривен), дополнив образ маленькой белой сумкой на поясе из коллекции Caviar осень-зима 18/19.
Тина Кароль. Фото: Instagram
Надя Дорофеева. Фото: Instagram
Напомним, Тина Кароль продемонстрировала эффектный и сексуальный образ. Тина выступила на "Большом весеннем концерте" во дворце "Украина". Кароль примерила оригинальное платье золотистого оттенка от Dafna MAY.
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