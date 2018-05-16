Модная битва: Вера Брежнева и Ким Кардашьян в сексуальных платьях от Versace

Вере Брежневой и Ким Кардашьян пришлись по вкусу похожие наряды

Вера Брежнева. Фото: Instagram

Вере Брежневой и Ким Кардашьян пришлись по вкусу похожие наряды от Versace. Напомним, Брежнева стала гостьей Каннского кинофестиваля. Вера была замечена на показе фильма "Три лица" Джафара Панахи. На красной дорожке певица позировала в элегантном черном платье с разрезом и открытой спиной, стоимостью 3925 долларов.

Свой образ она дополнила серьгами с бриллиантами от Messika и босоножками от Yves Saint Laurent. Волосы Вера собрала в пучок.

Вера Брежнева Фото: Getty

Телезвезда Ким Кардашьян была замечена в похожем наряде на ужине по случаю коллаборации ее бренда косметики совместно с визажистом Марио Дедивановичем в апреле этого года.

Ким Кардашьян Фото: Getty

Напомним, на Каннском кинофестивале-2018 состоялась европейская премьера спин-оффа знаменитой космической саги "Звездные войны" – приключенческой фантастики "Хан Соло: Звездные войны. Истории". Вечером команда фильма вышла на красную дорожку. Эмилия Кларк предстала в шикарном наряде пурпурного цвета от Dior, Алессандра Амбросио выбрала платье с глубоким декольте от Roberto Cavalli, расшитое бисером.