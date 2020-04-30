"Мое лицо было, как один сплошной синяк": Анфису Чехову жестоко избил любимый мужчина

Телезвезда прокомментировала скандал с Региной Тодоренко

Известные артисты на фоне скандала с Региной Тодоренко о домашнем насилии продолжают делиться откровенными историям из своей жизни. Многие артистки признались, что подвергались физическому насилию от мужей и любимых мужчин. На еще одно шокирующее откровение решилась известная российская телеведущая Анфиса Чехова.

Артистка призналась, что 18 лет назад ее жестоко избил любимый мужчина за ее решение уйти от него. Тогда она не понимала, что с расставаться с пьяным мужчиной – опасно для жизни. Ко всему, Анфиса прореагировала на скандал с Региной и заявила, что телезвезда как публичный человек должна контролировать громкие высказывания, иначе это чревато жесткой реакцией со стороны общества.

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"Однажды я сталкивалась с насилием со стороны любимого мужчины! 18 лет назад я пришла в травмпункт, изуродованная морально и физически, со сломанным носом и порванной барабанной перепонкой. Мое лицо было один сплошной синяк, мое сердце было в клочья, ведь меня избил мужчина, которого я настолько сильно любила, что прощала ему все! Избил, потому что я устала терпеть его пьянство и пустые обещания и решила уйти. К сожалению, тогда я еще не знала, что уходить от мужчины, который сильно пьян, может быть опасно для жизни.

Так вот, в том самом травмпункте медсестра, снимающая побои, сказала мне фразу: "Сама виновата! Чего натворила, что он тебя так отделал?" Примерно такую же фразу сказала недавно милая девчушка Регина Тодоренко... Никто не заслуживает насилия! Никто не виноват! Но все, что с нами случается- это наш урок! Очень жестокий урок!" – поделилась Анфиса страшной историей из своего прошлого.

Все подробности о скандале вокруг Регины Тодоренко смотрите в сюжете:

Скандал вокруг Регины она считает также и уроком для самой телезвезды, ведь быть публичным человеком – это огромная ответственность. Чехова добавила, что свои слова нужно контролировать, ведь она не раз сама произносила на публике то, о чем потом жалела.

"Каждое твое слово имеет значение. Стоит тебе оступиться, и те, кто бросал тебе цветы на сцену, начнут забрасывать цветами! Прежде, чем что-то сказать, нужно 1000 раз подумать. Девчушка, которая дурачилась и веселилась в шоу "Орел и решка", была по‑детски непосредственна, мила, обаятельна, глупо шутила, много хохотала, визжала и пела… Она такой и осталась! Такой, какой ее полюбили. И качества, за которые ей вручили "престижную" премию, остались неизменными. Разве она помогала женщинам, подвергнутым насилию, была послом ООН, сидела в Госдуме, спасала от вымирания редкие виды животных, была ректором кафедры психологии МГУ?" – прокомментировала Анфиса то, что журнал Glamour лишил Регину Тодоренко звания "Женщина года".

Также Анфиса поинтересовалась, если уж Регину лишили контрактов и званий, то почему безнаказанным остался российский актер Марат Башаров, который на федеральном канале России признался, что бил своих бывших жен.

Напомним, что на семью Регины Тодоренко кроме громкого скандала обрушилась еще одна беда – у супруга звезды Влада Топалова умер близкий друг. Певец не сдержал слез в прямом эфире.

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